ヒョンデが「大阪オートメッセ2026」出展へ、MIYAVIコラボのコンセプトカーを関西初展示

  • ヒョンデ IONIQ 5 Plug into Freedom.
  • ヒョンデ INSTER Retro Traveler

Hyundai Mobility Japan（ヒョンデ）は、2月13日から15日までインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」に出展すると発表した。

今回の出展テーマは「Plug into Freedom.」。東京オートサロン2026で反響を呼んだ独創的なカスタムカーと新しい自由の形を、大阪会場であらためて提示する。

特別コンセプトカー「IONIQ 5 Plug into Freedom.」は、ギタリストMIYAVI氏のロックサウンドからインスピレーションを受け、ギターアンプをモチーフに外観をブラックレザー風の表面とメッキモールで仕上げた一台だ。

外部給電機能V2Lを活かし、ラゲッジスペースにはギターアンプをビルトイン。静粛性と電力供給を生かし、「Plug into（プラグをつなぐ）」がクルマを自由な表現のステージへと変えていく可能性を示している。

また、MIYAVI氏が本プロジェクトのために書き下ろした新曲に合わせ、『IONIQ 5（アイオニック5）』と世界が広がっていく様子を描いた映像をブースで放映する。ガレージからライブステージへと移り変わるストーリーは、ヒョンデがユーザーとともに未来へ挑戦し続ける姿勢を重ね合わせた内容となっている。

さらに、東京オートサロンで話題となった『INSTER Retro Traveler』を関西初公開する。「気軽に走れる、ちょうどいい相棒」をテーマにしたスモールEVの『インスター』を、懐かしさを感じさせるレトロスタイルで仕立てたコンセプトカーだ。ペールブルーのカラーリングに彩られたインスターは、日常でもレジャーでも気負わず使えるだけでなく、運転することの楽しさを表現しているという。

会場では、ヒョンデの会員プログラム「HMJ」に登録することでイベント限定デザインのタグキーホルダーがプレゼントされるほか、ヒョンデジャパン公式SNSをフォローすることでオリジナルステッカーがもらえる。

《レスポンス編集部》

