ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

荒れた路面も雪道も安心、SPKの車高アップスプリングが60系『プリウス』と90系『ノア/ヴォクHV』が適合

SPKの車高アップ向けカスタムスプリング「CHUHATSU PLUS マルチロード」
  • SPKの車高アップ向けカスタムスプリング「CHUHATSU PLUS マルチロード」
  • CHUHATSU PLUS マルチロード　60系『プリウス』装着例
  • CHUHATSU PLUS マルチロード　60系『プリウス』用
  • CHUHATSU PLUS マルチロード　90系『ノアハイブリッド/ヴォクシーハイブリッド』装着例
  • CHUHATSU PLUS マルチロード　90系『ノアハイブリッド/ヴォクシーハイブリッド』用

SPKの車高アップ向けカスタムスプリング「CHUHATSU PLUS マルチロード」トヨタ・プリウス（MXWH60 2023年1月～）とノアハイブリッドE-Four/ヴォクシーハイブリッドE-Four（ZWR95W 2022年1月～）の適合が追加された。

【画像全5枚】

「CHUHATSU PLUS」シリーズは中央発條株式会社が製造する特許技術SASC（横力制御ばね《Side Action Spring by CHUHATSU》）を用いたハイパフォーマンススプリング。走行時の路面からの入力に対するダンパーの動きをスムーズにさせる独自の形状により、適合する車両ごとの特性に合わせたダウン量/アップ量・レートが緻密にセッティングされている。「マルチロード」はリフトアップを目的とした高性能交換用スプリングだ。

CHUHATSU PLUS マルチロード　60系『プリウス』用CHUHATSU PLUS マルチロード　60系『プリウス』用

「CHUHATSU PLUS マルチロード」の装着で車高がアップし、ダンパーのストローク量を多く確保できる。ロールセンターも重心に近づき、乗り心地・コーナリングの安定性が大幅に向上するうえ、アーム角が適正化されることで、突き上げも軽減され快適性もアップ。林道、砂利道～雪道など荒れた路面やわだちで心配されるボディと路面の接触も避けられるので、ドライブの安心感もプラスされる。

素材には軽量・高剛性のバナジウム鋼を使用し、経年変化による”ヘタリ”を最小限に抑制。錆や飛び石による衝撃・塩害にも強い「耐チップ1コート」塗装の採用により防錆力も高められている。

CHUHATSU PLUS マルチロード　60系『プリウス』装着例CHUHATSU PLUS マルチロード　60系『プリウス』装着例

車高アップ量はプリウス用・ノアハイブリッド/ヴォクシーハイブリッド用ともフロント/リアがともに約20～25mmアップとなっている。

価格はプリウス用が5万5000円、ノアハイブリッド/ヴォクシーハイブリッド用は7万1500円（ともに税込み）。なお、プリウス用・ノアハイブリッド/ヴォクシーハイブリッド用ともに専用バンプラバー（フロント用）が付属する。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

中央発條

トヨタ プリウス

トヨタ ヴォクシー、ノア

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES