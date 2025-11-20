ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トラックのサイド＆リアの死角をカバー、セイワのデジタルサイドミラー「RAY30」発売

セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」
  • セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」
  • セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」
  • セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」
  • セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」
  • セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」
  • セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」
  • セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」
  • セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」

セイワから、トラックなど後方の距離が把握しにくい車両向けのグリップスマートドアミラー「RAY30」が新発売。価格はオープン。楽天・Yahoo!ショッピング・アマゾン各店にて販売が開始され、オンライン価格は2万1800円前後。

【画像全11枚】

「RAY30」はDC24V車トラックなどの見えない死角をカバーするデジタルサイドミラー。ディスプレイにはスマホサイズの6.25インチ縦型高画質液晶（112万画素）を採用。色彩や路面の障害物をはっきりと確認でき、死角をしっかりとカバーして、巻き込みや自損事故を防ぐことができる。また、タッチパネルなので、後述するカメラ描写位置の調整や画面の明るさもタッチ操作で簡単に行える。

ディスプレイはトラックの幅広いピラーアシストグリップ（幅22～45mm）に取り付けられ、伸縮可能なアシストアームと2つのボールジョイントにより、モニターの位置や角度を自由に調整できる。

セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」セイワのトラック向けデジタルサイドミラー「RAY30」

カメラはHDR・WDR機能を搭載し、白飛びや黒つぶれを防いで、夜間の視認性も向上する。カメラレンズは角度調整が可能で、撮影角度を微調整できる。さらに、高フレームチューニング（50fps）により、滑らかな映像を実現し、IP67防水仕様で雨にも強い設計となっている。

カメラの描写位置はソフトウェアにより、左前方・左後方・右前方・右後方の4方向に変更可能だ。付属のモニターステーをオプションの「DOP34平置きスタンド」と交換することで、ダッシュボードなどに設置し、左以外の右側や後方センター、さらには他の車種にも対応する。

オプションの「DOP33カメラ延長ケーブル」と交換することで、カメラケーブルを約9.5mまで延長し、バックカメラとしても使用可能だ。リバース線を接続すれば、ガイド表示やローアングルの角度記憶機能も利用できる。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トラック

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES