日産『リーフ』新型、bZ4X・CX-30・ノアが競合に　電動×家族×中価格帯で勝負

日産自動車は2025年10月17日、電気自動車『リーフ』新型の受注を開始した。装備を充実させた上位グレード「B7 G」と、レンジの中核となる「B7 X」を発売し、2026年2月ごろには普及仕様の「B5」も追加される。

補助金を使用した実質価格は、B7 Gが約510万円、B7 Xが約430万円、B5が約350万円とアナウンスされている。ボディは全長4360mm前後のクロスオーバーSUVスタイルを採用し、都市部での扱いやすさと家族ユースを両立する設計とした。

◆フル電気自動車（EV）の競合

新型リーフと同じく、電池式のフルEVとしては、トヨタ『bZ4X』、テスラ『モデルY』、BYD『ATTO 3』、ヒョンデ『コナEV』、ボルボ『EX30』などが想定される。

bZ4Xはトヨタ初の本格EVクロスオーバーで、航続距離やブランド信頼性が強み。モデルYは性能と先進技術を両立し、EV市場をけん引する存在だ。BYDやヒョンデ勢は、コストパフォーマンスを重視した戦略で攻勢をかけており、EX30はプレミアム小型EVとして質感を訴求する。

この価格帯では、ATTO 3、コナEV、EX30がリーフと直接競合する構図となる。

◆クロスオーバーSUVやハッチバック

ボディサイズ面でリーフに近い車種としては、マツダ『CX-30』（全長4395mm）やトヨタ『カローラクロス』（全長4490mm）が挙げられる。いずれも都市型SUVとして人気が高く、使い勝手とスタイリングとのバランスに優れる。やや大きいが、ホンダ『ZR-V』（全長4570mm）も価格帯と用途の近さから比較対象となるだろう。

また、ハッチバックではトヨタ『カローラスポーツ』（全長4375mm）やマツダの『マツダ3（ハッチバック）』（全長4460mm）、VW『ゴルフ』（全長4295mm）、EVのBYD『ドルフィン』（全長4290mm）などが候補になる。

これらはいずれもCセグメントに属し、走行性能・質感・実用性のバランスを重視する層に支持される。リーフはその中心に位置するEVとして、SUV・ハッチバック双方のユーザー層を取り込む狙いを持つ。

◆同価格帯のファミリーカー

補助金適用後で350万～510万円の価格帯には、トヨタ『ノア／ヴォクシー』、日産『セレナ e-POWER』、ホンダ『ステップワゴン e:HEV』、三菱『デリカD：5』などのミニバンが並ぶ。これらは3列シートや大容量ラゲッジを備え、リーフよりも多人数・多用途に対応できるが、そのぶん全長は大きくなる傾向にある。

いずれもファミリーユースを重視した定番車であり、リーフがめざす“家族で使えるEV”という立ち位置と重なる領域だ。

◆まとめ

日産リーフ新型は、

EV市場では bZ4X、ATTO 3、コナEV

SUV・ハッチバック市場では CX-30、カローラクロス、カローラスポーツ

ファミリー市場では ノア、セレナ、ステップワゴン

といった多様な車種と競合する。電動化の波が中価格帯にも広がる中、リーフは「ゼロ・エミッションと実用性の両立」を掲げ、EVの新たな主戦場で存在感を示そうとしている。