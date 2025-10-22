ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『リーフ』新型、bZ4X・CX-30・ノアが競合に　電動×家族×中価格帯で勝負

日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 リーフ 新型
  • トヨタ bZ4X 改良新型

日産自動車は2025年10月17日、電気自動車『リーフ』新型の受注を開始した。装備を充実させた上位グレード「B7 G」と、レンジの中核となる「B7 X」を発売し、2026年2月ごろには普及仕様の「B5」も追加される。

【画像】19枚、リーフ新型と競合

補助金を使用した実質価格は、B7 Gが約510万円、B7 Xが約430万円、B5が約350万円とアナウンスされている。ボディは全長4360mm前後のクロスオーバーSUVスタイルを採用し、都市部での扱いやすさと家族ユースを両立する設計とした。


◆フル電気自動車（EV）の競合

新型リーフと同じく、電池式のフルEVとしては、トヨタ『bZ4X』、テスラ『モデルY』、BYD『ATTO 3』、ヒョンデ『コナEV』、ボルボ『EX30』などが想定される。

bZ4Xはトヨタ初の本格EVクロスオーバーで、航続距離やブランド信頼性が強み。モデルYは性能と先進技術を両立し、EV市場をけん引する存在だ。BYDやヒョンデ勢は、コストパフォーマンスを重視した戦略で攻勢をかけており、EX30はプレミアム小型EVとして質感を訴求する。

この価格帯では、ATTO 3、コナEV、EX30がリーフと直接競合する構図となる。

トヨタ bZ4X 改良新型トヨタ bZ4X 改良新型

◆クロスオーバーSUVやハッチバック

ボディサイズ面でリーフに近い車種としては、マツダ『CX-30』（全長4395mm）やトヨタ『カローラクロス』（全長4490mm）が挙げられる。いずれも都市型SUVとして人気が高く、使い勝手とスタイリングとのバランスに優れる。やや大きいが、ホンダ『ZR-V』（全長4570mm）も価格帯と用途の近さから比較対象となるだろう。

また、ハッチバックではトヨタ『カローラスポーツ』（全長4375mm）やマツダの『マツダ3（ハッチバック）』（全長4460mm）、VW『ゴルフ』（全長4295mm）、EVのBYD『ドルフィン』（全長4290mm）などが候補になる。

これらはいずれもCセグメントに属し、走行性能・質感・実用性のバランスを重視する層に支持される。リーフはその中心に位置するEVとして、SUV・ハッチバック双方のユーザー層を取り込む狙いを持つ。

◆同価格帯のファミリーカー

補助金適用後で350万～510万円の価格帯には、トヨタ『ノア／ヴォクシー』、日産『セレナ e-POWER』、ホンダ『ステップワゴン e:HEV』、三菱『デリカD：5』などのミニバンが並ぶ。これらは3列シートや大容量ラゲッジを備え、リーフよりも多人数・多用途に対応できるが、そのぶん全長は大きくなる傾向にある。

いずれもファミリーユースを重視した定番車であり、リーフがめざす“家族で使えるEV”という立ち位置と重なる領域だ。

トヨタ・ノアトヨタ・ノア

◆まとめ

日産リーフ新型は、

EV市場では bZ4X、ATTO 3、コナEV
SUV・ハッチバック市場では CX-30、カローラクロス、カローラスポーツ
ファミリー市場では ノア、セレナ、ステップワゴン

といった多様な車種と競合する。電動化の波が中価格帯にも広がる中、リーフは「ゼロ・エミッションと実用性の両立」を掲げ、EVの新たな主戦場で存在感を示そうとしている。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 リーフ

日産自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

トヨタ bZ4X

マツダ CX-30

トヨタ ヴォクシー、ノア

トヨタ自動車

マツダ

ミニバン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES