ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヒョンデ、次世代バッテリー研究開発拠点を韓国に建設…2026年末完成へ

ヒョンデの次世代バッテリー研究開発拠点の完成イメージ
  • ヒョンデの次世代バッテリー研究開発拠点の完成イメージ

ヒョンデグループは、韓国アンソンで「フューチャーモビリティバッテリーキャンパス」の上棟式を開催した。

これにより、ヒョンデはバッテリー技術の進化と電気自動車(EV)の競争力強化に向けた重要な節目を迎えた。

同キャンパスは1兆2000億ウォンを投資し、敷地面積約19万7000平方メートル、延床面積11万1000平方メートルの規模で建設される。2025年1月に着工し、2026年末の完成を目指している。

バッテリー技術はEVの性能と競争力を左右する戦略的な柱。このキャンパスは、ヒョンデグループ初の総合バッテリー研究開発拠点として、さまざまな役割を果たす。

セル設計、プロセス技術、EVバッテリー管理に連動する統合制御システムなど、コアバッテリー技術を内製化する。設計から生産、応用まで統合的なバッテリー技術の研究開発を行い、車両への最適な統合のための最高水準の品質と安全性を確保する。

また、多様で詳細な車両要件を正確に反映した実環境条件で、画期的な技術を高精度で検証する。

これまで同社は、韓国のナムヤン研究開発センターやウィワン研究開発センターなどの施設で、バッテリー材料、セル設計、プロセス技術に関する先進研究を実施してきた。

既存の研究センターが初期のセルとプロセス設計、ユニットレベルでの検証に焦点を当てているのに対し、このキャンパスは継続的なプロセス検証を実施する。

このアプローチにより、実際の車両適用を考慮した条件下で一貫した品質と信頼性を確保し、バッテリー技術の包括的な検証と進化を可能にする。

キャンパスの主な重点分野の1つ目は高精度検証。先進設備を使用し、実際の生産環境に近い条件で電極、組立、活性化工程などバッテリーセル生産プロセスを再現する。主要バッテリー技術の安全性、品質、拡張性を繰り返しテストできる統合テストベッドを提供し、セルからモジュール、パック、車両統合まで全段階でバッテリー性能と安全性を検証する。

2つ目は次世代バッテリー開発。当初はEVと航続距離延長型電気自動車(EREV)向けの高性能リチウムイオンセルを開発し、多様な形式と材料に拡大する。研究範囲は進化する市場と技術トレンドに対応できるよう設計されている。

3つ目はデジタルとAIの統合。AIベースのツールと自動テストにより精度と効率を向上させる予測モデリングと自動化を実現する。ビッグデータ分析により信頼性を向上させ、データ主導型の高度な洞察を通じて性能を最適化する。

ヒョンデグループは、バッテリーメーカーとのパートナーシップを強化し、バッテリーバリューチェーン全体で共同成長を推進することを目指している。

このキャンパスは、より迅速な技術商用化とより効率的な検証プロセスを可能にする先進インフラとデータ主導型の洞察を提供する。この協業アプローチにより、メーカーとパートナーは自信を持って新技術を拡大し、開発リスクを削減し、協業イノベーションの機会を創出できる。

また、このキャンパスは、EVを超えて、将来的にはロボティクス、先進航空モビリティ(AAM)、その他の未来モビリティ分野への対応力を強化する。

また、上棟式では、グループは京畿道、アンソン市、京畿住宅都市公社とMOUを締結し、バッテリー産業エコシステムを育成し、関連企業を誘致することを約束した。このパートナーシップは、技術進歩と持続可能な経済発展を支援する強固な産業クラスターを創出するというグループのコミットメントを示している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES