「エスティマ難民」のあなたに？ トヨタ『シエナ』2026年モデル発表…11月の新型車記事ベスト5

11月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。最も注目を集めたのは、トヨタ自動車の米国部門が発表したミニバン『シエナ』の2026年モデルでした。
トヨタ自動車の米国部門は、ミニバン『シエナ』の2026年モデルを発表した。今回の改良では、各グレードで標準装備を大幅に拡充した。公式発表はないものの、昨今SNSではシエナ日本導入の噂が広まっており、「エスティマからの乗換えに困っていた人に朗報」など盛り上がりを見せている。
ポルシェは、『911 GT3ツーリング』の特別仕様「オセロット」を発表した。コロンビアのアマゾン熱帯雨林から着想を得たという特別な仕立てに、SNSでは「ポルシェのデザイナーやっぱ天才でしょ」など盛り上がりを見せている。
日産自動車の海外向け高級車ブランドのインフィニティは、11月4日（日本時間11月5日未明）に米国で開幕するSEMAショー2025において、最上位SUV『QX80』をベースとした高性能モデル『QX80 R-Spec』を初公開すると発表した。
日産自動車の中国合弁会社の東風日産は11月21日、広州モーターショー2025において、4ドアセダン『ティアナ』の新型を発売した。
ビークルファンは11月13日、三輪EV『coffret』の販売をヤマダデンキ横浜本店で開始したと発表した。店頭での車両展示と試乗も行う。