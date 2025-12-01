ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「エスティマ難民」のあなたに？ トヨタ『シエナ』2026年モデル発表…11月の新型車記事ベスト5

トヨタ・シエナ の2026年モデル
  • トヨタ・シエナ の2026年モデル
  • ポルシェ 911 GT3ツーリング・オセロット
  • インフィニティ QX80 R-Spec
  • 日産 ティアナ 新型
  • 三輪EV『coffret』

11月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。最も注目を集めたのは、トヨタ自動車の米国部門が発表したミニバン『シエナ』の2026年モデルでした。


1位） トヨタの米国ミニバンが「エスティマ難民」の受け皿に？ 新型発表で高まる「日本導入」への期待：113 Pt.

トヨタ自動車の米国部門は、ミニバン『シエナ』の2026年モデルを発表した。今回の改良では、各グレードで標準装備を大幅に拡充した。公式発表はないものの、昨今SNSではシエナ日本導入の噂が広まっており、「エスティマからの乗換えに困っていた人に朗報」など盛り上がりを見せている。
2026年1月に販売開始予定、4万0120ドル（約620万円）から。





2位） 「デザイナー天才」とSNSで話題！ 熱帯雨林モチーフのポルシェ“オセロット”発表「内装の作り込みがすごい」：112 Pt.

ポルシェは、『911 GT3ツーリング』の特別仕様「オセロット」を発表した。コロンビアのアマゾン熱帯雨林から着想を得たという特別な仕立てに、SNSでは「ポルシェのデザイナーやっぱ天才でしょ」など盛り上がりを見せている。
『911 GT3ツーリング・オセロット』





3位） インフィニティは最上位SUV『QX80』にGT-Rエンジン移植、1000馬力超「R-Spec」発表へ…SEMA 2025：101 Pt.

日産自動車の海外向け高級車ブランドのインフィニティは、11月4日（日本時間11月5日未明）に米国で開幕するSEMAショー2025において、最上位SUV『QX80』をベースとした高性能モデル『QX80 R-Spec』を初公開すると発表した。
GT-R由来の3.8リッター ツインターボV6エンジンが搭載





4位） 日産『ティアナ』新型、HUAWEIの最新コックピット搭載で約310万円から…広州モーターショー2025：91 Pt.

日産自動車の中国合弁会社の東風日産は11月21日、広州モーターショー2025において、4ドアセダン『ティアナ』の新型を発売した。
HUAWEIの最新コックピットシステム「HarmonySpace5.0」を搭載





5位） 三輪EV『coffret』、ヤマダデンキ横浜本店で販売開始…試乗も可能：83 Pt.

ビークルファンは11月13日、三輪EV『coffret』の販売をヤマダデンキ横浜本店で開始したと発表した。店頭での車両展示と試乗も行う。
1回の充電（約100円弱）で約70km走行


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

ミニバン

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES