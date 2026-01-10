ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

シビック タイプRの音が激変！ DLS 3ウェイ徹底投入［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　後編

シビック タイプRの音が激変！ DLS 3ウェイ徹底投入［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　後編
  • シビック タイプRの音が激変！ DLS 3ウェイ徹底投入［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　後編
  • 複数のオーディオカーを経験してきたべ手練オーナーはシビック タイプRに迫力の重低音というテーマを設けて音作りを開始した。
  • フロントスピーカーはAピラーにツイーター＆ミッドレンジ、ドアの純正位置にインナーでミッドバスを取り付ける３ウェイ構成。
  • スピーカーにはDLSのスカンジナビアシリーズをチョイス。ミッドレンジはメッシュグリルを撤去してリングを新設して取り付けた。
  • DLSのスカンジナビアシリーズのミッドバスはドアの純正位置にインナーバッフルで取り付けられる。
  • 純正インテリアのイメージを変更せずに、なおかつ普段使いする上でもシンプルなインナーバッフルはメリットのある手法だ。
  • DSPをコントロールするダイレクターはセンタークラスターの下部に設置。サイズ的にもぴったり収まるスペースで美しく決まった。
  • メインの音楽プレイヤーにはウォークマンを用いる。純正オーディオからのアナログ入力も利用できる仕様としている。

ホンダ『シビック・タイプR』のカーオーディオに好みのユニットを投入した平野さんはDLS スカンジナビア3ウェイを選択。AV Kansai 堺店の取付と調整で厚い中低域とクリアな音を手に入れた。

【画像全10枚】

◆Aピラーにツイーターとミッドレンジをビルトイン
ミッドレンジはグリルを撤去した上でリング処理を施す

複数のオーディオカーを経験してきたべ手練オーナーはシビック タイプRに迫力の重低音というテーマを設けて音作りを開始した。複数のオーディオカーを経験してきたべ手練オーナーはシビック タイプRに迫力の重低音というテーマを設けて音作りを開始した。フロントスピーカーはAピラーにツイーター＆ミッドレンジ、ドアの純正位置にインナーでミッドバスを取り付ける３ウェイ構成。フロントスピーカーはAピラーにツイーター＆ミッドレンジ、ドアの純正位置にインナーでミッドバスを取り付ける３ウェイ構成。
スピーカーにはDLSのスカンジナビアシリーズをチョイス。ミッドレンジはメッシュグリルを撤去してリングを新設して取り付けた。スピーカーにはDLSのスカンジナビアシリーズをチョイス。ミッドレンジはメッシュグリルを撤去してリングを新設して取り付けた。

低音重視と歯切れのよいサウンドをシビックの音作りの基本とした平野さん。フロントスピーカーに選んだのはDLSのスカンジナビアシリーズの3ウェイだった。

中低域の再生能力の高さから選んだスピーカーだが、中高域のサウンドクオリティも大きな魅力だ。ツイーターとミッドレンジはAピラーを加工してビルトインで取り付け。特にミッドレンジ（スカンジナビア75）は純正ではメッシュグリルが装着されているが、デザインのマッチングを考慮してメッシュグリルを外し、スピーカーリングをワンオフして装着している。生地を使ったピラー処理も効いていてシックな雰囲気に仕上がりインテリアデザインともマッチしている点も見どころだ。上質感のあるシビック タイプRの内装を損なわない作り込みとなった。

サウンド面でも高いパフォーマンスを発揮する。確かな定位と帯域バランスに優れたサウンドを車内いっぱいに満たすのは、ツイーターとミッドレンジの取り付け＆調整によるところが大きい。

◆インナーバッフルで取り付けたミッドバス
パワーアンプを厳選してキレキレの低音を表現

DLSのスカンジナビアシリーズのミッドバスはドアの純正位置にインナーバッフルで取り付けられる。DLSのスカンジナビアシリーズのミッドバスはドアの純正位置にインナーバッフルで取り付けられる。純正インテリアのイメージを変更せずに、なおかつ普段使いする上でもシンプルなインナーバッフルはメリットのある手法だ。純正インテリアのイメージを変更せずに、なおかつ普段使いする上でもシンプルなインナーバッフルはメリットのある手法だ。

「とにかくミッドバスの鳴りっぷりの良さが気に入ってます」とオーナーが感じている通り、DLSのスカンジナビアシリーズをチョイスした最大の理由は中低域の鳴りの良さだった。フロントで厚い低域を再生するという狙いにも合致したこのスピーカーはサブウーファーとのつながりも良く、車内で迫力の重低音を届けてオーナーの思い描いたサウンドを的確に再現することになる。

ミッドバスの取り付けはドアスピーカー純正位置へのインナーバッフル取り付けとし、普段使いも考えてシンプルなインストールとなった。だがシステム的には徹底してこだわっている。前編でもお伝えした通り、フロントスピーカーのドライブにはダンピングファクターを考慮してARC AudioのARC1000.4を2台使用。ツイーター＆ミッドレンジ用とは別にミッドバス用としてARC1000.4を追加する構成を採用し、中低域の鳴りとキレの良い低音を引き出している。

◆ワンオフしたDAPのホルダーも使いやすい構造
ダイレクターの取り付けも含め使い勝手の良さは抜群

DSPをコントロールするダイレクターはセンタークラスターの下部に設置。サイズ的にもぴったり収まるスペースで美しく決まった。DSPをコントロールするダイレクターはセンタークラスターの下部に設置。サイズ的にもぴったり収まるスペースで美しく決まった。メインの音楽プレイヤーにはウォークマンを用いる。純正オーディオからのアナログ入力も利用できる仕様としている。メインの音楽プレイヤーにはウォークマンを用いる。純正オーディオからのアナログ入力も利用できる仕様としている。センターコンソールのカップホルダーを利用してDAPのホルダーをワンオフ。操作しやすい角度に設定されている。センターコンソールのカップホルダーを利用してDAPのホルダーをワンオフ。操作しやすい角度に設定されている。シビック タイプRでストリートでの走りと狙い通りの音質を得たオーナーの平野さん。今後も高音質の追求を続けていく予定だ。シビック タイプRでストリートでの走りと狙い通りの音質を得たオーナーの平野さん。今後も高音質の追求を続けていく予定だ。

再生環境は主にウォークマンを用いているオーナー。普段の使い勝手を考えてDAPのホルダーをセンターコンソールに設置した点にも注目だ。2個あるドリンクホルダーの前の1か所を使い、ホルダー（置き台）をワンオフで製作。ウォークマンをぴったり設置できるスペースとした。コクピットまわりで操作しやすく視認性の高いDAPの取り付け場所を考えるユーザーも多い中、シンプルで実用的、見た目も収まりの良いホルダーに仕上がっている。

HELIXのDSPを使う際に定番となるダイレクターは、センタークラスター下部の前方に取り付け。偶然だったがサイズ感もぴったりで専用スペースに見えるほどフィット感が高い。視認性と操作性をしっかり確保しているのも良いところだ。

数多くのオーディオシステムを体験しているベテランユーザーの平野さん。こちらのシビック タイプRもこれで完成形ではなく、いずれは進化を狙っているという。気になるハイエンドなパワーアンプの導入など、楽しみなシステムアップ計画も進行中だ。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。

《土田康弘》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーオーディオ プロショップ

カーオーディオ・インストール

カーオーディオ

アフターマーケット

ホンダ シビック

ハッチバック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES