シビック タイプRの音が激変！ DLS 3ウェイ徹底投入［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　後編

ホンダ『シビック・タイプR』のカーオーディオに好みのユニットを投入した平野さんはDLS スカンジナビア3ウェイを選択。AV Kansai 堺店の取付と調整で厚い中低域とクリアな音を手に入れた。

【画像全10枚】

◆Aピラーにツイーターとミッドレンジをビルトイン

ミッドレンジはグリルを撤去した上でリング処理を施す

複数のオーディオカーを経験してきたべ手練オーナーはシビック タイプRに迫力の重低音というテーマを設けて音作りを開始した。

フロントスピーカーはAピラーにツイーター＆ミッドレンジ、ドアの純正位置にインナーでミッドバスを取り付ける３ウェイ構成。

スピーカーにはDLSのスカンジナビアシリーズをチョイス。ミッドレンジはメッシュグリルを撤去してリングを新設して取り付けた。

低音重視と歯切れのよいサウンドをシビックの音作りの基本とした平野さん。フロントスピーカーに選んだのはDLSのスカンジナビアシリーズの3ウェイだった。

中低域の再生能力の高さから選んだスピーカーだが、中高域のサウンドクオリティも大きな魅力だ。ツイーターとミッドレンジはAピラーを加工してビルトインで取り付け。特にミッドレンジ（スカンジナビア75）は純正ではメッシュグリルが装着されているが、デザインのマッチングを考慮してメッシュグリルを外し、スピーカーリングをワンオフして装着している。生地を使ったピラー処理も効いていてシックな雰囲気に仕上がりインテリアデザインともマッチしている点も見どころだ。上質感のあるシビック タイプRの内装を損なわない作り込みとなった。

サウンド面でも高いパフォーマンスを発揮する。確かな定位と帯域バランスに優れたサウンドを車内いっぱいに満たすのは、ツイーターとミッドレンジの取り付け＆調整によるところが大きい。

◆インナーバッフルで取り付けたミッドバス

パワーアンプを厳選してキレキレの低音を表現

DLSのスカンジナビアシリーズのミッドバスはドアの純正位置にインナーバッフルで取り付けられる。

純正インテリアのイメージを変更せずに、なおかつ普段使いする上でもシンプルなインナーバッフルはメリットのある手法だ。

「とにかくミッドバスの鳴りっぷりの良さが気に入ってます」とオーナーが感じている通り、DLSのスカンジナビアシリーズをチョイスした最大の理由は中低域の鳴りの良さだった。フロントで厚い低域を再生するという狙いにも合致したこのスピーカーはサブウーファーとのつながりも良く、車内で迫力の重低音を届けてオーナーの思い描いたサウンドを的確に再現することになる。

ミッドバスの取り付けはドアスピーカー純正位置へのインナーバッフル取り付けとし、普段使いも考えてシンプルなインストールとなった。だがシステム的には徹底してこだわっている。前編でもお伝えした通り、フロントスピーカーのドライブにはダンピングファクターを考慮してARC AudioのARC1000.4を2台使用。ツイーター＆ミッドレンジ用とは別にミッドバス用としてARC1000.4を追加する構成を採用し、中低域の鳴りとキレの良い低音を引き出している。

◆ワンオフしたDAPのホルダーも使いやすい構造

ダイレクターの取り付けも含め使い勝手の良さは抜群

DSPをコントロールするダイレクターはセンタークラスターの下部に設置。サイズ的にもぴったり収まるスペースで美しく決まった。

メインの音楽プレイヤーにはウォークマンを用いる。純正オーディオからのアナログ入力も利用できる仕様としている。

センターコンソールのカップホルダーを利用してDAPのホルダーをワンオフ。操作しやすい角度に設定されている。

シビック タイプRでストリートでの走りと狙い通りの音質を得たオーナーの平野さん。今後も高音質の追求を続けていく予定だ。

再生環境は主にウォークマンを用いているオーナー。普段の使い勝手を考えてDAPのホルダーをセンターコンソールに設置した点にも注目だ。2個あるドリンクホルダーの前の1か所を使い、ホルダー（置き台）をワンオフで製作。ウォークマンをぴったり設置できるスペースとした。コクピットまわりで操作しやすく視認性の高いDAPの取り付け場所を考えるユーザーも多い中、シンプルで実用的、見た目も収まりの良いホルダーに仕上がっている。

HELIXのDSPを使う際に定番となるダイレクターは、センタークラスター下部の前方に取り付け。偶然だったがサイズ感もぴったりで専用スペースに見えるほどフィット感が高い。視認性と操作性をしっかり確保しているのも良いところだ。

数多くのオーディオシステムを体験しているベテランユーザーの平野さん。こちらのシビック タイプRもこれで完成形ではなく、いずれは進化を狙っているという。気になるハイエンドなパワーアンプの導入など、楽しみなシステムアップ計画も進行中だ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。