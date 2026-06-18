BMW、4モーターの高性能電動セダン提案…『Mコンセプト・ノイエ・クラッセ』発表

BMWは、高性能電動セダンを提案する『Mコンセプト・ノイエ・クラッセ』を欧州で発表した。

【画像】BMW Mコンセプト・ノイエ・クラッセ

同車はBMW Mの新しいデザイン言語を体現するとともに、ブランドの全電動化に向けた明確な方向性を示すモデルだ。将来のBMWM製品ラインナップは、表現力豊かなデザイン、高いパフォーマンス、そして革新的な素材を組み合わせるとしている。

このコンセプトカーは、BMWMの歴史とモータースポーツの間に橋を架ける存在として位置づけられており、「レーストラックで生まれ、街のために作られた」というブランドの指針を体現している。

■力強いエクステリアデザイン

BMW Mコンセプト・ノイエ・クラッセ

エクステリアは、力強いプロポーション、精緻なライン、ワイドなホイールアーチを持つ筋肉質なショルダーセクションが特徴だ。

フロントフードにはV字型のエアアウトレットを設け、電動ドライブトレインの冷却を補助する。前方に向かって伸びるシャークノーズと奥行き感のあるライトシグネチャーが前端を特徴づけており、ヘッドライトとキドニーグリルは一体化したデザインとなっている。

新採用の「Mイエローライト」は、将来のBMW M車の新たなシグネチャー機能となる予定で、GTレーシングカーや「BMW Mハイブリッド V8」へのオマージュでもある。

フロントには、高速セーリングボートにインスパイアされた「トリマランスタイル」のバンパーを採用。3分割のデザインが車両の技術的な外観を強調し、フロントスプリッターの構造的サポートも担う。

フロントバンパーの外側には、将来のBMW M車向けの新たなライトアクセントとなる3次元の「トラックライト」を配置。このトラックライトとトリマランデザインはリアバンパーにも採用されており、フローティングディフューザー上のトリマランエレメントをフレームする。ダックテールスポイラーが空力性能を高め、リアアクスルへのダウンフォースを増加させる。

エクステリアとインテリアの両方に天然繊維素材を使用しており、フロントスプリッター、フードのエアアウトレット、ディフューザーなどに採用されている。天然繊維をルーフグラフィックにMブランディングを施した仕上げで使用するのは今回が初めてだ。

新開発の「モンツァレッドメタリック」塗装と、赤と青でコーディングされたセンターロックホイールが、BMWMとモータースポーツとの視覚的なつながりを強化している。

■ドライバー中心のコックピット

BMW Mコンセプト・ノイエ・クラッセ

インテリアは次世代の全電動BMW Mにおける運転体験に徹底的に特化した設計だ。

新開発のバケットシートは、高度にダイナミックな走行状況でも確実なサポートを提供し、天然繊維素材の構造部品を組み込んでいる。シートの表皮はBMW Mカラーである「バサーストブルー」と「ベリーレッド」の2トーン・メリノレザー仕上げで、赤い5点式ベルトがスポーティな性格を強調する。

BMW M車として初めて高品質のブラックヌバックレザーをステアリングホイール、ドアパネル、ロールバーに採用。フローティングダッシュボードはブラックニット素材で仕上げられ、M専用の六角形バックライトを備える。

■新次元の走行性能

BMW Mコンセプト・ノイエ・クラッセ

BMW Mコンセプト・ノイエ・クラッセは、ダイナミクス、アジリティ、精度を融合したM独自の走りの次章を体現する。

4基の電気モーターと「BMW Mダイナミック・パフォーマンス・コントロール」を組み合わせた新開発の「BMW Mイードライブ」を搭載し、走行体験とサーキット性能を新たなレベルへと引き上げる。

BMW Mイードライブはノイエ・クラッセの第6世代（Gen6）技術をベースに、全電動BMW Mのために専用開発されたもので、高性能コンピューター「ハート・オブ・ジョイ」上の中央制御ソフトウェアと4基の電気モーターを組み合わせる。ホイール個別のドライブトレインおよびブレーキシステム制御により、高い回生性能、限界域までの最適なトラクション、特に直接的なレスポンスを実現する。

800V技術と100kWh超のエネルギー容量を持つ高電圧バッテリーが長距離走行を可能にする。第6世代円筒形セルのBMW M専用最適化バージョンを採用し、電気モーターへのエネルギー供給と充電時に特に高い出力を発揮する。高電圧バッテリーのハウジングはフロントとリアアクスル双方に構造的に統合されており、走行ダイナミクスにも貢献している。