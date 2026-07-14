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日産『キックス』新型でもテレビ視聴！ データシステム「TV-KIT」2種が発売　価格は2万1780円

TV-KIT（ビルトインタイプ）
  • TV-KIT（ビルトインタイプ）
  • TV-KIT（切り替えタイプ）

データシステムが販売中のTV-KITに、新型・日産『キックス』の適合が追加された。TV-KIT「NTV448」（切り替えタイプ）と「NTV448B-D」（ビルトインタイプ）で適合を確認。税込み価格はいずれも2万1780円。

【画像】日産『キックス』新型でもテレビ視聴できる「TV-KIT」

「NTV448/B-D」は日産・キックス（P16 2026年6月～）に搭載のNissan Connect インフォテインメントシステム［12.3インチ Google搭載（ナビ機能含む）］に適合するTV-KITシリーズ製品。

TV-KITを取り付けることで、走行中でも純正ナビ画面でテレビの視聴と目的地設定などナビ操作が可能になる。同社独自の技術ノウハウにより、走行中TV-KITをオンにしてテレビ映像が映るようにしても、ナビの自車位置表示機能に影響を与えず使用が可能となっている。

切り替えタイプにはTV-KIT機能をオン／オフできる小型スイッチが付属。車種専用設計で完全カプラーオンなので、設置・接続の際に配線の切断や加工は一切不要となっている。また、ビルトインタイプにはスペアスイッチホールに取り付け可能な純正風スイッチが付属する。

《ヤマブキデザイン》

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