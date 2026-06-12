『ジムニー』がアメリカンクラシックに変身！ アルパインスタイルのカスタムカー『ベアス』が「5型」ベースに進化、338万円から

キャルズモーターが手がけるスズキ『ジムニー』ベースのオリジナルカスタマイズカー『Beas（ベアス）』と『Beas+（ベアスプラス）』に、ジムニー/ジムニーシエラのマイナーチェンジモデル「5型」に対応した新仕様が設定され、2026年夏に発売される。

【画像】ジムニー 5型をベースにした『Beas』と『『Beas＋』

ベアスシリーズはカリフォルニアの海岸線を走るアメリカンクラシックなスタイリングをイメージしてデザインされた小型SUVだ。フロントマスクにはインパクトの強いメッキグリル＆バンパーが採用され、角型2灯もしくは角型4灯のLEDヘッドライトが好みに応じて選択できる。サイドにはスラントデザインのノーズ、リアにはメッキバンパーと丸型テールランプが配されている。

今回の5型対応では、マイナーチェンジによって車両フロント部に新たに搭載されたクリアランスソナーとミリ波レーダーの機能を損なわないよう、バンパーなどボディキットパーツの新仕様が設定されている。キャルズモーターらしいクラシカルなデザインはそのままに、最新の安全装備とネオクラシックなデザインが両立されている。

キャルズモーター Beas（ベアス）

対応車種はスズキ『ジムニー』（5型）とスズキ『ジムニーシエラ』（5型）。コンプリートカーの価格はベアスが338万円（税込）から（ベースグレード：ジムニー XC）、ベアス +が358万円（税込）から（ベースグレード：ジムニーシエラ JC）となっている。ボディキットパーツはオープン価格。

ベアス/ベアス+共通の標準装備として、アルパインディスプレイオーディオ「DA7Z」、アルパインバックカメラ「HCE-C1000Dシリーズ」、アルパインビルトインHDMI/USB「KCU-Y630DA-LED-A」、アルパインETC車載機「HCE-B063」、タイヤホイールセット（ベアス：ムーンクローム【16×5.5J+20】、ベアス +：ムーンクローム【16×6.0J+5】）が装備されている。

キャルズモーター Beas+（ベアスプラス）

販売はアルパインスタイル福岡R3、広島183、大阪171、名古屋155、横浜246、埼玉R4、東京、千葉R16、福島いわきR20、仙台R4、沖縄の全国11店舗にて2026年夏から開始される。アルパインスタイル直営店で販売するコンプリートカーは今後の受注分より5型対応型として販売される。ボディキットパーツについては直営店およびキャルズモーターボディキットライン取扱販売代理店でも購入できる。

2024年からスタートしたキャルズモーターは、カーナビメーカー・アルパインが手掛けるカスタマイズカー事業「アルパインスタイル」のオリジナルカスタマイズカーブランド。「最先端のクルマに、旧き良き美しさと個性」をテーマに、全国11店舗にて展開中。北米西海岸で生まれたキャルルックを最新車種かつ最新のカスタム手法で実現。唯一無二のクルマと旅の体験をプロデュースして、カスタマイズカーの制作・販売・レンタルなど幅広く手がけている。