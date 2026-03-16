ポルシェとフランス・ボンポワン、子供服の限定コレクション「MY FIRST PORSCHE」発売

フランスを代表する子供服メゾンのボンポワンとドイツのスポーツカーメーカー、ポルシェが手を組み、キッズおよびベビーのためのレディ・トゥ・ウェアとアクセサリーからなるエクスクルーシブなカプセルコレクションを発表した。

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本コラボレーションは、卓越したクラフツマンシップと時代を超越するデザインという共通の哲学によって結ばれた、両ブランドの比類なきヘリテージを讃えるものだ。そのクリエイティブな対話から誕生した限定のカプセルコレクションは、不朽のアイコンであるポルシェ『911』に着想を得て、レガシーと継承へのオマージュを体現している。

60年以上にわたり、ポルシェ911はパフォーマンスとエレガンス、革新と伝統の完璧な調和を体現してきた。ひと目でそれと分かるシルエットと揺るぎない魅力は、まさに真の自動車界のレジェンドたる地位を確立している。

Bonpoint x Porscheは、ユニセックスのコレクションを発表する。中心となるのは、ブランドを象徴するラリージャケット。ヴィンテージカーのレーシングから着想を得たパッチで彩られ、車そのものと同じく伝説的な存在感を放つ一着だ。

冒険は、洗練されたデザインとパフォーマンスの精神を融合させたニットセーターやポロシャツへと続き、シャツやTシャツにはモータースポーツの世界を思わせる限定モチーフが施されている。アクセサリーもレーストラックから着想を得ており、ダッフルバッグやキーリングはドライバーのギアを想起させ、スカーフ、キャップ、ソックスにはアイコニックなチェッカーフラッグのような遊び心あるディテールでレースの躍動感を表現している。

コレクションの価格帯は1万1000円から8万6900円。3月11日より、世界のボンポワン・ブティックおよび公式オンラインストアbonpoint.jpにて展開される。

2026年3月11日より、ボンポワンブティック代官山店、日本橋三越本店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、阪急うめだ本店、岩田屋本店、ボンポワン公式オンラインストアで発売。2026年4月8日より、伊勢丹新宿店のPOP-UPでも取り扱う。