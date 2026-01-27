清木場俊介とのコラボモデル「ジョカーレ」など、複数の新型車をナッツRVが初公開へ…ジャパンキャンピングカーショー2026

ナッツは、1月30日から2月2日まで幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」に出展し、新型キャンピングカーと特別展示車両を初公開すると発表した。

【画像全7枚】

今回の展示では、シンガーソングライターの清木場俊介さんとのコラボモデル「ジョカーレ」をはじめ、リアエントランス仕様の新モデルや、フィアット『デュカト』ベースのアーバンエディション、さらに昨年開催されたジャパンモビリティーショー2025に出展したスケルトン仕様も特別展示する。

シンガーソングライターの清木場俊介さんとのコラボキャンパー「ジョカーレ」が、ジャパンキャンピングカーショー2026でデビューする。

「ジョカーレ」はフィアット・デュカトをベースとしたカーゴキャンパーで、今回特別展示する車両は、実際に清木場さんが今後愛用するトランポ仕様(トランスポーター)で設計したキャンピングカーだ。

清木場俊介×ナッツRVのコラボモデルカーゴキャンピングカー「ジョカーレ」

車内に清木場さん愛用のカワサキ『Z2』を積載できるなど、カーゴ車両ならではの高い自由度を持ち、バイクに限らず、仕事・趣味・愛犬との旅行など、ライフスタイルに合わせた多様な使い方が可能なスペシャルキャンパーとなる。

ナッツRVのキャブコン「クレア」と、日本の道路や駐車場事情にぴったりのコンパクトキャブコンのスマコン「ジョリビー」から、リアエントランス仕様が登場する。

新モデル「クレアRE」「ジョリビーRE」は、リアエントランスならではのレイアウトにより、広々としたリビング(ダイネット)スペースとプライバシーを確保しやすい居住性を実現。居住性と実用性を大きく進化させたモデルとして、今回初公開する。

「フォルトナ」の「アーバンエディション」

フィアット・デュカトをベースとしたモデル「フォルトナ」から、内装のカラーコーディネートを刷新し、落ち着きと洗練を兼ね備えた空間へと生まれ変わった「フォルトナ アーバンエディション」がデビューする。従来の快適性はそのままに、よりスタイリッシュで都会的なインテリアデザインを採用。旅と日常をシームレスにつなぐ、新しいフォルトナの世界観を提案する。

ジャパンモビリティーショーで注目を集めたボーダーバンクス/クレア/ジョリビー3車種のスケルトン仕様を、ジャパンキャンピングカーショー2026でも特別展示する。普段は見ることのできないキャンピングカーの構造や製造技術を間近で確認できる機会となる。

なお、このスケルトン仕様3車種の展示は、ジャパンキャンピングカーショー2026が最後となる。

その他、新型車・特別展示車を含め、合計21台のキャンピングカーを展示し、ナッツRVの現在地と進化を体感できるブース構成としている。