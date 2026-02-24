EVポールスターが史上最大の新車攻勢、3年で4モデル投入…クーペ『ポールスター4』からワゴン派生へ

スウェーデンのEVメーカーのポールスターは、今後3年間で4つの新型車を投入する史上最大の新車攻勢を発表した。

【画像】ポールスターの新型車のティザー

同社は2026年に小幅な2桁台の販売台数増加と、小売ネットワークの30%拡大を見込んでいる。

2028年までに市場投入される4モデルのうち、『ポールスター5』は4ドアグランドツアラーで、2025年に発表済み。2026年夏から納車開始予定だ。

『ポールスター4』は現在のベストセラーモデルをベースにした派生モデルで、より幅広い顧客層をターゲットに多用途性を提供する。2026年内に発表され、2026年第4四半期から納車開始予定。

『ポールスター2』は次世代モデルで、ポールスターのブランドを築いたセダンの完全新型後継車として、2027年初頭に発売予定。

『ポールスター7』はコンパクトプレミアムSUVで、2028年に発売予定だ。

マイケル・ロシェラーCEOは「過去最高の販売実績を記録した後、3年以内に4台のプレミアムEVを市場に投入する史上最大の新車攻勢を開始する」と述べた。

同CEOは「顧客需要と利益が高いEV市場の中核をターゲットにしている。小売販売ネットワークの継続的な拡大と顧客基盤の拡大と合わせて、収益性の高い成長と業務改善の基盤を築いている」と説明した。

『ポールスター5』について、ロシェラーCEOは「ブランドを象徴する車で、グランドツアラーセグメントに新たなレベルのパフォーマンスとラグジュアリーをもたらす。優れたハンドリングと軽量なボンデッドアルミニウムプラットフォームを備えた4ドアGTは、欧州全域でのローンチツアーの一環として、すでに素晴らしいレビューを受けている」と語った。

『ポールスター4』クーペは現在のベストセラーだ。2026年末までに同じ優れた技術をベースにした派生モデルを発売する。ロシェラーCEOは「スウェーデンはエステートカーで有名で、SUVは世界クラスだ。エステートの空間とSUVの多用途性を、ポールスターならではのダイナミックなパフォーマンスと組み合わせている」と述べた。

『ポールスター2』については「ブランドの基盤で、19万台以上を販売し、熱心な顧客コミュニティを持っている。この象徴的な車の次世代モデルを記録的な速さで来年初めに投入することは非常にエキサイティングだ」とした。

『ポールスター7』について、ロシェラーCEOは「欧州最大のEVセグメントであるコンパクトSUVセグメントに参入する。このセグメントは2025年のBEV総販売台数の約3分の1を占めている。非常に魅力的な価格帯で、欧州で製造される進歩的でパフォーマンス重視の車を顧客に提供できると確信している」と語った。

ポールスターは2025年、地政学的・経済的に困難な環境にもかかわらず、小売販売台数で過去最高の年を達成した。

2026年は規律あるアプローチにより、小幅な2桁台の小売販売台数増加を見込んでいる。販売構成は『ポールスター4』のシェア増加により進化し続ける見通しだ。さらに同社は、ネットワークの継続的な拡大と魅力的なモデルラインナップに支えられた小売チャネルにより注力し、質の高い販売成長を推進することを目指している。