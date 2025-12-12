EV『ポールスター5』、仮想試乗が可能に…『グランツーリスモ7』と協力

ポールスターは、同社のフラッグシップGT『ポールスター5』の仮想試乗を、一部ポールスタースペースで開始した。

【画像全5枚】

ポリフォニーデジタルとの協力により、ポールスター5が『グランツーリスモ7』でドライブ可能となった。これは、同社関係者以外が初めてこのフラッグシップGTのステアリングを握る機会となる。

デジタル世界でポールスター5を体験した後、興味を持った顧客は2026年にスペースへ実車が到着した際の実車試乗にも申し込むことができる。

競争心のある人向けには、選定されたスペース拠点でローカルタイムトライアルも開催される。ポールスター5のグランツーリスモ7収録を記念して、アクセス可能な人は誰でも、イングランドのブランズハッチサーキットを舞台にした世界規模のタイムトライアルに参加できる。優勝者には、日本の福岡で開催される2025年GTワールドシリーズ世界決勝への特別招待権が付与される。

ポールスター5は、同ブランドの新しいパフォーマンスフラッグシップGTで、グランツーリスモ7に収録されているパフォーマンスモデルは最高出力650kW、トルク1015Nm、0-100km/h加速時間3.2秒を実現する。剛性の高いボンデッドアルミニウムプラットフォームを使用したポールスターパフォーマンスアーキテクチャ(PPA)で構築された4ドアグランドツアラーは、快適な長距離走行性能とスポーツカー並みのパフォーマンスを提供する。

ポールスター5のグランツーリスモ7への導入開発中、ポールスターとポリフォニーデジタルの専門家は特に緊密に協力し、車両のダイナミック性能が仮想世界に忠実に再現されるよう取り組んだ。その結果、実際の体験に匹敵する正確なデジタル表現による仮想試乗機会が実現した。