ボルボカーズ、チーフデザイナーが2月1日付で交代…ポールスターCEOトーマス・インゲンラート氏が復帰へ

ボルボカーズは、トーマス・インゲンラート氏が2月1日付でチーフ・デザイン・オフィサーに就任すると発表した。同氏は現在、ポールスターのCEOを務めている。

【画像】トーマス・インゲンラート氏

近年のボルボカーズのデザインを牽引してきた最重要人物の復帰は、デザインにおけるリーダーシップを強化するものという。

インゲンラート氏はエグゼクティブ・マネジメント・チームに加わり、製品ポートフォリオ全体にわたるグローバル・デザイン組織を率いる。

インゲンラート氏は「ボルボカーズに復帰できることを大変うれしく思う。デザインは、ボルボのブランドの本質そのもの。社内の各チームと緊密に連携しながら、独自性と意味のある価値を兼ね備えたボルボブランドにふさわしいクルマを創りあげていくことを楽しみにしている」と述べた。

インゲンラート氏は以前、ボルボカーズでシニア・バイスプレジデント・デザインを務め、スカンジナビアン・デザインの現代的なアイデンティティの確立において中心的な役割を果たし、デザインをブランドの中核として打ち立てた。直近ではポールスター社のCEOとして、デザイン主導の電動パフォーマンス・ブランドを初期段階から率い、競争の激しい市場において、先進的なアイデアを量産車として具現化してきた。

ボルボカーズのホーカン・サムエルソンCEOは「デザインはボルボカーズの最大の強みの一つであり、プレミアムな電動モビリティの未来を形づくるうえで、今後もボルボを差異化し続ける要素。トーマス・インゲンラート氏は、その豊富な経験と明確なビジョンによって、デザインにおけるリーダーシップを強化し、世界中の顧客に共感を呼ぶ、ボルボの価値観を反映したクルマづくりを継続していく」と述べている。

また、ボルボカーズは、グローバル・デザインの暫定責任者を務めたニコラス・グロネンターレ氏のリーダーシップと貢献に感謝するとともに、アメリカ地域のデザイン責任者に新たに就任することを歓迎する、としている。