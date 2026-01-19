ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ボルボカーズ、チーフデザイナーが2月1日付で交代…ポールスターCEOトーマス・インゲンラート氏が復帰へ

トーマス・インゲンラート氏が2月1日付でボルボカーズのチーフ・デザイン・オフィサーに就任
  • トーマス・インゲンラート氏が2月1日付でボルボカーズのチーフ・デザイン・オフィサーに就任
  • トーマス・インゲンラート氏が2月1日付でボルボカーズのチーフ・デザイン・オフィサーに就任

ボルボカーズは、トーマス・インゲンラート氏が2月1日付でチーフ・デザイン・オフィサーに就任すると発表した。同氏は現在、ポールスターのCEOを務めている。

【画像】トーマス・インゲンラート氏

近年のボルボカーズのデザインを牽引してきた最重要人物の復帰は、デザインにおけるリーダーシップを強化するものという。

インゲンラート氏はエグゼクティブ・マネジメント・チームに加わり、製品ポートフォリオ全体にわたるグローバル・デザイン組織を率いる。

インゲンラート氏は「ボルボカーズに復帰できることを大変うれしく思う。デザインは、ボルボのブランドの本質そのもの。社内の各チームと緊密に連携しながら、独自性と意味のある価値を兼ね備えたボルボブランドにふさわしいクルマを創りあげていくことを楽しみにしている」と述べた。

インゲンラート氏は以前、ボルボカーズでシニア・バイスプレジデント・デザインを務め、スカンジナビアン・デザインの現代的なアイデンティティの確立において中心的な役割を果たし、デザインをブランドの中核として打ち立てた。直近ではポールスター社のCEOとして、デザイン主導の電動パフォーマンス・ブランドを初期段階から率い、競争の激しい市場において、先進的なアイデアを量産車として具現化してきた。

ボルボカーズのホーカン・サムエルソンCEOは「デザインはボルボカーズの最大の強みの一つであり、プレミアムな電動モビリティの未来を形づくるうえで、今後もボルボを差異化し続ける要素。トーマス・インゲンラート氏は、その豊富な経験と明確なビジョンによって、デザインにおけるリーダーシップを強化し、世界中の顧客に共感を呼ぶ、ボルボの価値観を反映したクルマづくりを継続していく」と述べている。

また、ボルボカーズは、グローバル・デザインの暫定責任者を務めたニコラス・グロネンターレ氏のリーダーシップと貢献に感謝するとともに、アメリカ地域のデザイン責任者に新たに就任することを歓迎する、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルボカーズ（Volvo Cars）

ポールスター

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES