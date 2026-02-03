ロイヤルエンフィールド、特別な『METEOR 350』を国内初披露へ…大阪・東京モーターサイクルショー2026

ロイヤルエンフィールドは、3月に開催される「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」および「第53回 東京モーターサイクルショー2026」に出展すると発表。ピュア・モーターサイクリングの125周年を記念した特別モデルなど、ジャパンプレミア・モデルを発表する。

【画像】ロイヤルエンフィールドの特別な『METEOR 350』とカスタムバイク『VITA』

2月16日より受注を開始した2026年モデル『METEOR 350』の限定50台の特別仕様車「METEOR 350 Sundowner Special Edition」を国内初披露する予定だ。各部をリフレッシュした同モデルとともに、ロイヤルエンフィールドがラインナップする全モデルも展示する。

ロイヤルエンフィールド『クラシック650』ベースのカスタムバイク「VITA（ヴィタ）」

また2025年12月に開催された「ヨコハマ・ホットロッド・カスタムショー2025」で発表した、滋賀県を拠点に活動するカスタムバイクビルダー「CUSTOM WORKS ZON」が製作した、『CLASSIC 650』の並列2気筒エンジンを2基搭載したカスタムバイク『VITA』も展示する。

大阪モーターサイクルショー2026は3月20日から22日まで、インテックス大阪で開催。東京モーターサイクルショー2026は3月27日から29日まで、東京ビッグサイトで開催される。