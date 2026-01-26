ロイヤルエンフィールドのミドルクルーザー『METEOR 350』2026年モデル発売、価格は76万2300円から

ロイヤルエンフィールドは2月16日、2026年モデルの新型『METEOR 350（メテオ・サンゴーマル）』の受注を開始する。

【画像】ロイヤルエンフィールド『METEOR 350』2026年モデル

ミドルクラス・クルーザーのMETEOR 350は、リラックスできるライディングポジション、足つき性の良さ、扱いやすいエンジン特性、そしてクラシカルで個性的なスタイルが特徴だ。

2026年モデルのMETEOR 350は、「ファイヤーボール」「ステラ」「オーロラ」「スーパーノヴァ」の各バリエーションに、新色をラインナップ。さらに各ディテールをアップデートし、その魅力をさらに高めた。

METEOR 350の心臓部には、ロイヤルエンフィールドの350モデルに搭載している、熟成を重ねた排気量349ccの空冷単気筒SOHCエンジン「Jシリーズエンジン」を搭載。最高出力20.2ps、最大トルク27Nmを発揮する。

◆充実した標準装備と新しいカラーバリエーション

ロイヤルエンフィールド METEOR 350

2026年モデルのMETEOR 350には新たにLEDウインカー、USBタイプC急速充電ポート、日本発の二輪メーカートップブランドF.C.C製アシスト＆スリッパークラッチを標準装備。

またファイヤーボールシリーズとステラシリーズにLEDヘッドライトを、ファイヤーボールシリーズにスマートフォンアプリと連携して目的地までの方向と距離を表示する簡易型ナビゲーションシステム、トリッパーを新たに装備することで、METEOR 350の全シリーズにLEDヘッドライトとトリッパーが標準装備された。

またスーパーノヴァシリーズとオーロラシリーズには調整式レバーを標準装備。これにより最上位モデルは充実した装備を備え、「同セグメントにおいて完璧なツーリング・クルーザーとなった」としている。

ロイヤルエンフィールド METEOR 350 Supernova

METEOR 350のラインアップは、4バリエーションすべてに新しいカラーを導入した。最上位機種であるスーパーノヴァはクローム仕上げを活かしたモダンなカラーを採用。オーロラはヘリテージにインスピレーションを受けた配色でレトロ・クルーザー・スタイルとした。ステラはモダンの中に大胆さを感じさせるカラーとし、ファイアーボールは鮮やかで躍動感のあるカラーとなっている。

ラインナップとそれぞれの価格は以下の通り（すべて税込）。

・METEOR 350 Fireball：76万2300円

・METEOR 350 Stellar：79万7500円

・METEOR 350 Aurora：82万2800円

・METEOR 350 Supernova：84万8100円

ロイヤルエンフィールド METEOR 350

また、各バリエーションの個性を引き立てる純正アクセサリー「Royal Enfield Accessories」も用意。アクセサリーは2つのテーマで構成した。

「Urban Kit（アーバン・キット）」にはブラックのドラッグハンドルバーにブラックのバーエンドミラー、ローライダーシート、スモーク・フライスクリーンなどを装備。一方の「Grand Tourer Kit（グランド・ツアラー・キット）」には、ブラウンのツーリングシート、ブラックのプレミアムパニアとパニアレール、デラックスフットペグ、ブラックのツーリングハンドルバー、LEDフォグランプなどを含み、より本格的なツーリング仕様を実現する。

◆限定モデル「Sundowner Special edition」

ロイヤルエンフィールド METEOR 350 Sundowner Special edition

2026年モデルの日本市場導入を記念した限定モデル「METEOR 350 Sundowner Special edition」も登場。限定50台の予約注文を2月16日より開始する。メーカー希望小売価格は81万5100円（税込）。デリバリー開始は2026年3月下旬を予定している。

ボディーカラーのSundowner Orange（サンダウナー・オレンジ）は、柔らかな黄金色の光りに包まれる夕暮れ、ゴールデンアワーをイメージした限定カラー＆グラフィックを纏ったMETEOR 350だ。Auroraシリーズと同じく、LEDヘッドライト＆ウインカー、USBタイプC急速充電ポート、F.C.C製アシスト＆スリッパークラッチ、トリッパーに加え、アルミ製チューブレススポークホイールを装備した。