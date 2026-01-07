ロイヤルエンフィールド千葉、最新コンセプトで2月2日にリニューアルオープン

ロイヤルエンフィールドの日本正規代理店であるロイヤルエンフィールドジャパンの正規ディーラー、クロニクルは2月2日に千葉県八千代市の「ロイヤルエンフィールド千葉」をリニューアルグランドオープンする。

【画像】『ゴアン・クラシック350』と『クラシック650』

同店は千葉県八千代市西部の京成バラ園近く、米本街道沿いに位置し、東葉高速線八千代中央駅から徒歩約1.3kmとアクセスに優れた立地にある。

ロイヤルエンフィールドが導入を進める最新のショールームコンセプトを採用する同店には、現在発売中のフラッグシップ『クラシック650』や鮮やかなカラーバリエーションが人気の『ゴアン・クラシック350』、普遍的なスタイルとその美しさが好評の『クラシック350』など、ロイヤルエンフィールド11モデルを展示する。

ロイヤルエンフィールド GOAN CLASSIC 350

ショールーム内には、ロイヤルエンフィールドのライフスタイル提案として、純正アクセサリーや純正アパレルコーナーも設置。購入後の安心・安全なアフターサービスを提供するために、同店にはサービス工場を併設している。

ロイヤルエンフィールドの国内ネットワークは、正規ディーラー45店舗、サブディーラー6店舗の合計51店舗となっている。