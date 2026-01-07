ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

ロイヤルエンフィールド千葉、最新コンセプトで2月2日にリニューアルオープン

ロイヤルエンフィールド千葉
  • ロイヤルエンフィールド千葉
  • ロイヤルエンフィールド GOAN CLASSIC 350
  • ロイヤルエンフィールド GOAN CLASSIC 350
  • ロイヤルエンフィールド CLASSIC 650

ロイヤルエンフィールドの日本正規代理店であるロイヤルエンフィールドジャパンの正規ディーラー、クロニクルは2月2日に千葉県八千代市の「ロイヤルエンフィールド千葉」をリニューアルグランドオープンする。

【画像】『ゴアン・クラシック350』と『クラシック650』

同店は千葉県八千代市西部の京成バラ園近く、米本街道沿いに位置し、東葉高速線八千代中央駅から徒歩約1.3kmとアクセスに優れた立地にある。

ロイヤルエンフィールドが導入を進める最新のショールームコンセプトを採用する同店には、現在発売中のフラッグシップ『クラシック650』や鮮やかなカラーバリエーションが人気の『ゴアン・クラシック350』、普遍的なスタイルとその美しさが好評の『クラシック350』など、ロイヤルエンフィールド11モデルを展示する。

ロイヤルエンフィールド GOAN CLASSIC 350ロイヤルエンフィールド GOAN CLASSIC 350

ショールーム内には、ロイヤルエンフィールドのライフスタイル提案として、純正アクセサリーや純正アパレルコーナーも設置。購入後の安心・安全なアフターサービスを提供するために、同店にはサービス工場を併設している。

ロイヤルエンフィールドの国内ネットワークは、正規ディーラー45店舗、サブディーラー6店舗の合計51店舗となっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ロイヤルエンフィールド

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES