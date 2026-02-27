ホーム モーターサイクル 新型車 記事

インディアン、創業125周年限定モデル4車種を発表　手作業の特別な塗装は最大36時間

インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション
  • インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション
  • インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション
  • インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション
  • インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション
  • インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション
  • インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション
  • インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション
  • インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション

アメリカ初のバイクメーカーであるインディアン・モーターサイクルは2月24日、創業125周年を記念した限定モデル4車種を発表した。職人の手作業による特別な塗装が施された、プレミアムなモデルとなる。

【詳細画像】インディアンの創業125周年限定モデル4車種

同社マイク・ケネディCEOは「125周年は歴史的な節目であり、ブランドへの情熱によってインディアン・モーターサイクルの精神が脈々と受け継がれ、今日に至るまで私たちの原動力であり続けているライダーたちへの真の証です」と述べている。

125周年記念エディションが設定されるのは、『チーフ・ヴィンテージ』『スカウト・ボバー』『インディアン・チャレンジャー』『ロードマスター』の4モデル。各モデルは、卓越した職人技と細部へのこだわりを反映し、丹念に手作業で塗装されている。

ブラッククリスタルを配した125周年記念レッドは、インディアン・モーターサイクルの豊かな歴史である唯一無二の美学を実現。ベースとなる象徴的なインディアン・モーターサイクルレッドに、メタリックマイクロフレークを加えることで、より豊かでダイナミックな美観を創出している。

インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディションインディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション

各モデルには125周年記念のピンストライプが施され、かすれ文字で「ONE HUNDRED TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY」と記されている。世界限定生産のため、各バイクにはシリアルナンバーが刻まれ、コレクションの希少性をさらに高めている。

各記念モデルには、RIDE COMMAND搭載のインディアン・モーターサイクル製タッチスクリーンディスプレイを装備。ライダーは、ハンドコントロールまたはフルカラー4インチタッチスクリーンディスプレイ（スカウトおよびチーフ搭載、7インチタッチスクリーンディスプレイ（インディアン・チャレンジャーおよびロードマスター搭載）を介してインフォテインメントシステムを操作できる。

全モデル共通の機能には、メンテナンスリマインダー、計器類の設定変更、詳細なバイク情報および走行情報などが含まれる。ワイヤレスヘルメットコミュニケーターを使用の場合、BluetoothまたはUSB経由でスマートフォンとペアリングすると、RIDE COMMANDシステム内で音楽をコントロールできる。

◆チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション

インディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディションインディアン チーフ・ヴィンテージ 125周年記念エディション

伝説的なインディアン・チーフの系譜を称えるチーフ・ヴィンテージは、時代を超えたデザインと現代的な性能をシームレスに融合。フローティングシート、ワイヤーホイール、ビンテージスタイルのハンドルバー、そしてインディアン・モーターサイクルの象徴の一つでもある彫りの深いスカートフェンダーを特徴としている。空冷エンジンならではの荒々しくも力強い「Thunderstroke 116」を搭載。120フィートポンドのトルクと、あらゆるギアで力強い走りを実現する。

世界250台のみの限定となり、日本への導入は10台を予定。メーカー希望小売価格は388万円（税込）。

◆スカウト・ボバー 125周年記念エディション

インディアン スカウト・ボバー 125周年記念エディションインディアン スカウト・ボバー 125周年記念エディション

1世紀以上にわたりインディアン・モーターサイクルを象徴してきた伝統とクラフトマンシップを継承する「スカウト」。125周年記念エディションは、水冷式1250ccの「SpeedPlus」エンジンにより『101スカウト』と同様の111馬力を発揮。

パスファインダーLEDヘッドライトは、純正ヘッドライトよりもはるかに明るく、クリーンでパワフルな光を放つ。また、ボブフェンダーとマシン加工8本スポークホイールが精悍なボバースタイルをさらに引き立てる。また、限定バッジとカスタムステッチシート、8時間以上を要するハンドペイントなどを特徴としている。

世界450台限定で、日本への導入は20台を予定。メーカー希望小売価格は258万円（税込）。

◆インディアン・チャレンジャー 125周年記念エディション

インディアン チャレンジャー 125周年記念エディションインディアン チャレンジャー 125周年記念エディション

キング・オブ・ザ・バガーズ選手権で優勝した「PowerPlus 112」エンジンを搭載したインディアン・チャレンジャーは、アメリカンVツインバガーの新たなスタンダードを確立した。シャーシにマウントされたフェアリングは、モダンなスタイルと耐候性を兼ね備える。

125周年記念エディションには、特別なバッジと125周年記念のカスタムステッチが施された2アップシートを装備。ハンドペイントには30時間もの時間をかけた。

このほかにもプレミアムコンポーネントを満載し、400Wパワーバンド・オーディオ、サドルバッグアクセントライト、ポリッシュ仕上げのライダー・パッセンジャーフロアボード、バックライト付きスイッチキューブ、パスファインダー・アダプティブLEDヘッドライト、電子制御式プリロードアジャスター、グリップヒーター、スモーク仕上げのFlareウインドスクリーン、5本スポークマシン加工ホイールを装備。

世界250台限定で、日本への導入はわずか5台。メーカー希望小売価格は670万8000円。

◆ロードマスター 125周年記念エディション

インディアン ロードマスター 125周年記念エディションインディアン ロードマスター 125周年記念エディション

クラシックなアメリカンスタイルと、力強いパフォーマンス、そしてロングツーリングの快適性を兼ね備るロードマスター。象徴的なスカートフロントフェンダーや、クラシックスタイルのフォークマウントフェアリングといった要素が、紛れもないアメリカンルックを形作る。搭載するのは空冷式Thunderstroke 116エンジンだ。

125周年記念エディションは、36時間以上をハンドペイントに要した。更にカラーマッチングされたエンジン仕上げが、他の125周年記念エディションとは異なる個性だ。また600Wパワーバンド・オーディオがより力強くクリアなサウンドを実現し、専用の125周年記念バッジがインディアン・モーターサイクルの歴史を称える。

磨き上げられたライダー・パッセンジャーフロアボードと、バックライト付きスイッチキューブ、グリップヒーター、カスタムステッチを施したヒーター＆クーラー付き2アップシート、パッセンジャーアームレスト、パスファインダー・アダプティブLEDヘッドライトなどが快適なライディングを生み出す。

世界100台限定で、日本への導入はわずか5台。メーカー希望小売価格は693万円（税込）。

◆125周年記念アパレルコレクションも

インディアン・モーターサイクル 創業125周年記念アパレルインディアン・モーターサイクル 創業125周年記念アパレル

125周年記念モデルのラインアップに加え、インディアン・モーターサイクル正規販売店でのみ購入が可能な限定版アパレルコレクションも展開する。コレクション共通のカラーパレットと独自のデザインディテールを特徴とし、それぞれの希少性を強調している。

レザージャケット、バーシティジャケット、クルーネックスウェットシャツ、メンズ＆レディースTシャツ、そしてキャップなどが含まれる。

各アイテムは、内側と外側の両方にシグネチャーディテールが施され、プリント、刺繍、パッチ、アップリケなど、125周年を記念した特別グラフィックが施されている。125周年を記念して、レザージャケットは125着の限定生産となる。

インディアン・モーターサイクル 創業125周年記念アパレルインディアン・モーターサイクル 創業125周年記念アパレル
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

インディアンモーターサイクル

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES