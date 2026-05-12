モーターキャンプエキスポ2026、SUVやキャンピングカーが集結…大阪・万博記念公園で6月開催　

クルマとアウトドアをテーマにした体験型イベント「MOTOR CAMP EXPO 2026（モーターキャンプエキスポ2026）」が、6月13日（土）・14日（日）の2日間、大阪府吹田市の万博記念公園お祭り広場で開催される。

【画像】MOTOR CAMP EXPO

主催はMOTOR CAMP EXPO実行委員会（東京都中央区、株式会社八重洲出版内）。開催時間は両日とも10:00～17:00。

同イベントは「クルマ×アウトドア」をテーマに2019年にスタートし、アウトドアビークルを活用したクルマ旅や「ソトアソビ」の新しい楽しみ方を提案してきた。会場は太陽の塔のすぐ裏に位置し、屋外開催のため実際の使用シーンに近い環境でクルマを体感できる。

SUVやルーフテント付き車両などのアウトドアビークルから、バンコンバージョン・軽キャンパー・ポップアップルーフ仕様のキャンピングカーまで幅広いラインナップが出展予定だ。全国各地のキャンピングカービルダーによる最新モデルやお買い得モデルも展示・販売され、気に入ったモデルはその場で商談も可能。室内に入って居住性を確認できる展示車も用意される。

キャンプや車中泊で使えるアウトドアグッズの展示・販売も行われ、暑さ対策グッズや災害時に役立つ車中泊グッズなども登場予定だ。

今回新設される「フリマ・ストリート」は、アウトドアギアの循環をテーマにしたフリーマーケットエリア。リユース品の購入だけでなく、キャンパー同士の情報交換の場としても機能する。

工作系ワークショップ（革小物作り・レーザー彫刻・カスタムビーズクラフトなど）や輪投げ、スーパーボールすくいといったアクティビティも実施予定。フードエリア「キャンプフィールド・キッチン」ではキッチンカーが並び、カフェメニューからスイーツまで楽しめる。芝生広場ではピクニックも可能だ。

入場料は高校生以上が前売券500円・当日券800円（いずれも税込み）、中学生以下は無料。チケットはローソンチケット（Lコード：55300）、セブンチケット（セブンコード：115-267）、ファミリーマート（ファミポートにて「モーターキャンプエキスポ」と検索）、ラクテンチケットmini（前売券のみ）で販売される。

障がい者手帳を提示した場合、本人と付添人1名まで無料で入場できる。なお、万博記念公園への入園料は別途必要となる。

会場へは大阪モノレール「万博記念公園駅」または「公園東口駅」が最寄り駅。駐車場は台数に限りがあるため、公共交通機関の利用が推奨されている。