「こいつはバクアゲだぜ！！」光岡の新型オープンカー予告にSNS興奮！ ベースとなるのは「あの車」？

光岡自動車は6月4日、2026年11月に発表される新型車のティザー画像を公開した。この予告に、SNSでは「最近の光岡のデザインは刺さるので期待」「光岡の新型車だと…？ こいつはバクアゲだぜ！！！！！」など、早くも期待が高まっている。

【画像】ベース車と予想されるマツダ『ロードスター』と、光岡『ロックスター』

現時点ではその詳細を明かしていないが、ティザー画像に描かれたスケッチからは、2シーターのオープンスポーツカーであることが見て取れる。

光岡は、楽しくワクワクする「ミツオカらしさの原点」を、公式SNSや特設サイトを通じて順次発信するとしている。

光岡の新型オープンカーを予告するティザー画像

X（旧Twitter）では、「最近の光岡のデザインは刺さるので期待」「近頃の光岡さん！興味深い車両が多く感じるのは俺だけ？」「まじで光岡デザインいいよな キモイけどそれが刺さる」「光岡の新型車だと…？ こいつはバクアゲだぜ！！！！！」「光岡がこんなにかっちょえーの出しちゃうの！？」など、詳細不明ながらも期待の声が多く寄せられている。

また、スケッチのデザインから、「きっとおそらく多分ベースはNDロードスターだよな… 絶対かっこいいぞ」「ベースはマツダのロードスターっぽいですね。デザインはレトロなアメリカのオープンカーといった感じでしょうか？」「ロードスターをベースにポルシェ914風を作ったのでは？って思ってる」など、マツダ『ロードスター』がベースになると予想するコメントも見られた。

光岡新型車のベースと予想されるマツダ ロードスター