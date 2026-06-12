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「単体サブウーファー」は手間がかかる…、にもかかわらず一番人気なのはなぜ？［低音を制する者はカーオーディオを制す］

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。

カーオーディオでは、低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」が使われることが多い。ドアに取り付けられるスピーカーでは口径的な限界があり超低音までをスムーズに鳴らし切れないからだ。当連載では、そのサブウーファーの導入法について解説している。

【画像全4枚】

◆「サブウーファー」の中でのもっともメジャーな存在は、「単体サブウーファー」！

さて、これまでの記事にてサブウーファーには「タイプ違い」があることを説明してきた。それは主には3つある。「小型・薄型のパワードサブウーファー」、「ボックスサブウーファー」、「単体サブウーファー」、これらだ。今回はそのうちの単体サブウーファーについて解説していく。

まずは、これが何なのかを説明しよう。これは、「サブウーファーユニットが裸の状態で売られているもの」だ。なのでこれをシステムに組み込もうとするときには、「ボックス」と「パワーアンプ」とを別途用意する必要がある。なので上に挙げた3つの中で、これがもっとも導入のハードルが高い。

しかしながら、これがもっとも製品バリエーションが多い。そして愛好家の多くに使われている。つまりこれは、サブウーファーの中でもっともメジャーな存在だ。ビギナーに使われることは少な目ながらも、ある程度のキャリアがある愛好家の多くは敢えてこれを選択している。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。

◆カーオーディオでは「創意工夫」を発揮することも楽しみどころに。ゆえに…

ちなみにホームオーディオの愛好家の多くは、「スピーカーユニット」がボックスに取り付けられた状態で売られているものを購入し使用する。スピーカーユニットだけを買って来てボックスを自作するユーザーもいるが、それは少数派だ。

しかしながらカーオーディオでは、ボックスをワンオフする必要があるものの方がスタンダードな存在となっている。それはなぜかというと、カーオーディオとい趣味の世界では「創意工夫を発揮すること」も楽しみどころとなるからだ。出来合いのものをそのまま使うよりも、「機器をどう料理するか」までがエンジョイされている、というわけだ。

で、単体サブウーファーを使う場合には、「使い勝手」と「鳴り方」、これら2要素にこだわってボックスがあつらえられることとなる。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:シティロード福山＜広島県＞）。

◆「積載性」と「音質性能」、両面で自分にとってのベストなボックスを用意！

なお、使い勝手とは積載性がその主たる要素となる。ボックスをどこにどう置くかはオーナーの考え方次第だ。積載性的に都合の良い形と大きさが思案され、ベストが模索されることとなる。

そして「スピーカー」は何であれ、どんなボックスに組み付けるかでも鳴り方が変化する。なのでホーム用のスピーカーではボックスにもメーカーの英知が注がれている。

なので「サブウーファーボックス」も、設計次第で低音の鳴り方が変化する。よって愛好家たちは、自分にとって理想的なサウンドを鳴らせるボックスを用意する。「カーオーディオ・プロショップ」に要望を伝えて相談の上でサウンド的にもベストなボックスが作られる。再生できる範囲や低音の質（タイトな低音が良いのか重厚な低音が良いのか等々）が考えられて、そのようなサウンドを鳴らせるボックスが製作される。

今回は以上だ。次回は、どんなボックスにするとどんな音がするのかについて説明していく。乞うご期待

《太田祥三》

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