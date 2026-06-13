車中泊仕様のハイエースが本格オーディオカーに、エソター2を活かす匠のインスト［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　後編

大好きなトヨタ『ハイエース』にディナウディオのスピーカーを投入した吉川さん。AV Kansai 堺店の高度な加工で狙い通りのサウンドを作り上げた。

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◆ディナウディオを愛するオーナーがエソター2の魅力を引き出すインストールを実施

ラゲッジに大胆なカスタムインストールを施したハイエース。フロントまわりにもドア＆ピラー加工にワンオフ技が大量投入された。

フロントステージにはオーナーが一番こだわったディナウディオ・エソター2の3ウェイがインストールされている。

ドアも丸ごと加工され、ミッドバスの取り付け位置も大幅変更されているのがわかる。プレスラインなどのデザインも美しい。

長年のオーディオユーザーである吉川さんは、前編でお伝えした通り荷室全面を使ったカスタムインストールを施し、魅せるオーディオとしての完成度も超一流だ。またオーディオボードの一角には、かつて使っていたエソターをディスプレイするコーナーを設けるなど、ディナウディオのスピーカーへの思い入れは人一倍強い。

そんな吉川さんなので、このハイエースのフロントスピーカーにはもちろんディナウディオのエソター2を投入。かつては音圧や外向きも経験している吉川さんだが、近年は音質を追求するハイファイ志向のオーディオシステムを構築している。その中でチョイスしたのが、思い入れの強いブランドが生んだこのスピーカーだった。

「良い音で音楽を聴きたいと思ったとき、ディナウディオのエソター2はすごく優しい音がして、自分好みのサウンドだったので選びました。取り付けにもこだわって、スピーカーの良いところを引き出してもらうことにしました」

ミッドバスはドアの中ほどにアウターバッフルでインストール。ハイエースの純正ドアスピーカー位置はドアの最下端にあり、ロケーション的にはかなり厳しい場所だ。そこでドアパネル全体をワンオフすることで、ミッドバスを最適なロケーションに設置している。ドアのプレスラインもしっかり作り込むことで、インテリアとワンオフしたドア内張りの一体感も損なっていない。見事な仕上がりだ。

◆大型ツイーターやミッドレンジの配置に独自の工夫を込めたワンオフ加工

Aピラーにはツイーター、ドア上部にはミッドレンジをインストール。大型のツイーターをうまく収める加工処理も見どころ。

ミッドレンジの取り付けもドアを大胆に加工した上でインストールされている。位置や角度なども計算し尽くされたロケーションだ。

ミッドレンジ用のカバーもワンオフ、駐車時などはカバーをかぶせることでスピーカーの日焼けを防ぐ役目がある。

エソター2の特徴のひとつである大型ツイーターは、Aピラーを加工して取り付ける。バッフル面が広い特徴的な構造であることから取り付け難易度はかなり高いが、巧みな加工によって美しく収めているのが見どころ。しっかりと角度付けされ、周辺の造形も含めて美しいインストールとなった。

一方のミッドレンジにも大胆な加工が施されている。取り付け場所は写真で見るとわかる通りドア上部、ドアミラー内側のスペースだ。ここを大きく盛り上げるようにして、取り付け面をワンオフしている。純正ではフラットな部分だが、ミッドレンジの形状に合わせて盛り上げたドア形状は存在感満点。しかもデザイン的な一体感もあるため、ドアの一部として自然にまとまっているのも見事だ。

またミッドレンジの真下部分にはドアノブが見えるが、実は純正位置だとスピーカーに干渉するため、取り付け位置を下方向に移設している。周辺の形状なども美しくまとまり、ここでも違和感のない仕上がりとなっている。

そして吉川さんのエソター2への愛が凝縮しているのが、ミッドレンジ用に作ったワンオフのカバーだ。雨の日にドアを開けた際、ミッドレンジが濡れてしまうのを避けるためのカバーであり、同時に駐車時の直射日光による日焼けを防ぐ意味も持たせたアイテムだ。常に最良の状態でスピーカーをドライブしたいというオーナーの思いがこもった、他では見ることのないカバーとなった。

◆CD再生対応のカーナビと高音質DAPを組み合わせたハイファイシステム

音楽を楽しむ際には音質面を考慮して定評のあるDAPであるFiioのM15をチョイス。DSPに対してUSB接続される。

このシステムの司令塔となるのがリゾルトのDSPであるA-DSP。コントローラーはダッシュ下にさりげなく配置されている。

吉川さんのハイエースに加えて奥さんもハイエースに乗るという吉川ファミリー。家庭でもハイエース＆カスタムの話が尽きない。

オーディオプレイヤーとして常用するのは、アルパインのカーナビであるビッグX。11インチの大画面はハイエースの内装にも存在感満点で、大きな画面による使い勝手の良さも魅力だ。オーナーの意向でCDも再生したいことから、ビッグXの出力をDSPに対してアナログ接続するシステムとしている。加えて、ここ一番の高音質を楽しみたいときにはDAP（FiiO M15）も使用。DSPへUSB接続することでロスを減らし、システムのパフォーマンスを存分に引き出している。

3台のパワーアンプ、フロント3ウェイ＋サブウーファーというシステムをリゾルトのDSP（A-DSP）でコントロールするこのハイエース。荷室の魅せるインストールデザインと同時に、フロントでは高品質なハイファイサウンドを再生する。ハイエースの弱点をしっかり克服したドア加工も施し、大好きなディナウディオのスピーカーのパフォーマンスをフルに引き出すことにも成功した。

バンバン鳴る低音も派手なサウンドも大好きという吉川さん。同時にディナウディオ・エソター2の優しいサウンドにも癒されている。「サウンド面でいちばん気に入ってるのは、大音量で聴く際の高音の聴きやすさです」と、システムの持てるポテンシャルをフルに使い切るサウンドを楽しんでいる様子がうかがえる。

好きなクルマに好みのサウンドを投入した吉川さんのハイエース。サウンドの良さはもちろん、カスタムインストールに加えて車中泊用ベッドを備えたレジャー仕様も取り入れ、ハイエースならではのオーディオカーを作り上げた。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。