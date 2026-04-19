メインユニットはタイプ違いがあることを把握せよ！［カー用音響機材・チョイスの極意…メインユニット編］

愛車のサウンドシステムをアップグレードしたいと思っているドライバーに向けて、その思いを実行に移そうとするときに役立つようにと、製品の選択法をガイドしている当連載。前回からは、「メインユニット」のチョイスの仕方についての解説を開始した。

【画像全4枚】

◆現在は、「AV一体型ナビ」と「ディスプレイオーディオ」が人気を二分！

今回は、市販メインユニットにはタイプ違いがあることについて解説していく。タイプは大きく分けて3つある。「AV一体型ナビ」、「ディスプレイオーディオ」、「モニターレスメインユニット」、これらだ。

さて、この中で支持率が高いのはAV一体型ナビとディスプレイオーディオの2つだ。少し前まではAV一体型ナビがメインユニットの中でもっともスタンダードな存在だったが、現在ではディスプレイオーディオと人気を二分している。

そうなってきたのは、「ナビはスマホナビアプリで良い」と考えるドライバーが増えきたからだ。ディスプレイオーディオは、そう考える層からの支持を集めているのだ。

ちなみにディスプレイオーディオの多くは昨今「Apple CarPlay」と「AndroidAuto」（以下、カープレイ）に対応していて、そうであるとスマホナビアプリの表示を車載機のモニターに映し出せて、操作も車載機の画面上にて行える。

「市販メインユニット」を核にシステムが組まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:カーファイ＜神奈川県＞）。

◆ディスプレイオーディオはスマホナビアプリ派にとってますます的を射た存在に！

かくしてカープレイに対応しているディスプレイオーディオでは、スマホナビアプリを車載専用カーナビのような使い心地で活用できる。結果ディスプレイオーディオは、「ナビはスマホナビアプリで良い」と考えるドライバーにとって、至って的を射た製品になっているというわけだ。

ところでディスプレイオーディオは登場してから間もない頃は、「リーズナブルであること」も重要な特長の1つとしていた。AV一体型ナビは高価だと考える層の新たな受け皿として登場したという側面も持っていた。

なので価格を下げるべく地デジチューナーも省かれたモデルが増えていきその部分は今にも引き継がれているのだが、カープレイ対応がスタンダード化してその点ではかつてより価格は上がった。つまりディスプレイオーディオは今や、リースナブルであることよりも高機能であることの方が重んじられる傾向が強まっている。

「市販メインユニット」を核にシステムが組まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:カーファイ＜神奈川県＞）。

◆どっこい、モニターレスメインユニットもまだまだ健在！

このようにディスプレイオーディオの支持率は年々上がり続けていて、結果、そのあおりを食ったのがモニターレスメインユニットだ。かつてはこのタイプがメインユニットの主流だったわけだが、2000年代に入りAV一体型ナビが定着していくにつれて徐々に人気を落とし、2010年代に入ってディスプレイオーディオの普及が進むにつれて、さらに存在感を薄めてしまう。

とはいえ「メインユニットは廉価な方が良い」と考えるドライバーもまだまだ一定数いて、モニターレスメインユニットはそういった層のファーストチョイスであり続けている。

なので今でもモニターレスメインユニットにも意欲作がいくつかあり。確かに以前と比べて製品数は減ってはいるが、スマホ連携力を高める等々、現在の車内リスニング事情にそぐうモデルがさまざま用意されている。

今回は以上だ。次回からは、各タイプごとのトレンドをさらに掘り下げていく。お楽しみに。