市販の凄さが強烈！「ディスプレイオーディオ」は今も進化中［カー用音響機材・チョイスの極意…メインユニット編］

カーオーディオシステムを進化させたい気持ちがあれば、当連載に注目してほしい。ここではその思いを実行に移そうとするときに役立つ情報を多角的に紹介している。現在は、「メインユニット」の選択法を説明している。

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◆“非ナビ派”の新たな選択肢として、2010年代の初頭に初登場！

さて、メインユニットは大きく3タイプある。「AV一体型ナビ」、「ディスプレイオーディオ」、「モニターレスメインユニット」、これらだ。で、今回からはこの1つ1つについて、それぞれの魅力や現行モデルの状況を説明していく。

まずは、ここ数年支持率を上げているディスプレイオーディオについて見ていこう。

最初にこれが何なのかを説明しておくと、ざっくりこれはAV一体型ナビからナビメカと地デジチューナーとを省いたものだ。なおこれが初登場したのは2010年代の初頭だ。そしてこれが世に出たことにより、「カーナビは要らない」という選択をしてもセンタークラスターパネルからモニターを失わなくてもよくなった。結果“非ナビ派”も、これを選べばバックカメラの映像を確認できるようになり、映像系コンテンツも楽しめるようになる。かくして以後、ディスプレイオーディオユーザーは年々増えていく。

カロッツェリア・DMH-SF900

◆「カープレイ対応機」が人気。そうだとスマホナビアプリを便利に使える！

ところでディスプレイオーディオはそもそも、リーズナブルであることもアイデンティティとしていた。価格的にAV一体型ナビを敬遠する層もいて、そこに向けてのアイテムという側面もあったがゆえだ。なので地デジチューナーも省かれることがスタンダード化したわけだ。

しかし近年は、比較的に価格が高めな高機能モデルの人気が高まっている。特に、「Apple CarPlay」と「AndroidAuto」（以下、カープレイ）に対応したモデルの支持率が上がっている。

なぜならこれに対応していると、スマホナビアプリをより便利に使えるようになるからだ。ナビアプリの表示を車載機のモニターに映し出せて、アプリのほぼすべての操作を車載機のモニター上で行える。

というのもディスプレイオーディオを選ぶドライバーの多くは、「ナビはスマホナビアプリで良い」とも思っていて、となるとカープレイ対応はぜひともほしい機能となるのだ。

カロッツェリア・DMH-SF600

◆高機能化が進み、そして機種バリエーションも増え選択肢の幅がますます広く！

そして近年ディスプレイオーディオは、大画面化も進んでいる。画面が大きくなれば価格も上がっていくのだが、その点でもハイグレードモデルが人気を集める傾向が顕著だ。

そしてさらには、「カープレイ接続」をワイヤレスにて行える機種もいくつか出ている。また、スマホのミラーリングを実行できるようになる「HDMI入力端子」を備えたモデルも増えていて、加えて音楽信号をハイレゾクオリティにて伝送できるBluetooth規格「LDAC（エルダック）」に対応しているモデルもいくつかある。このように、高機能化の進行は、今も継続中にある。

また、機種バリエーションも増えている。画面サイズ違いから機能違いまでさまざまあり、さらにはカープレイには対応せずリーズナブルであることを徹底したモデルも存在している。このように選択肢も年々増え、ユーザーはその中から自分に合ったディスプレイオーディオを厳選できる。

今回は以上だ。次回はディスプレイオーディオの注目機にスポットを当てる。お楽しみに。