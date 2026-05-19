ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カロッツェリア新型デジタルミラー「MSD-DM300」登場、録画なしで後方視界をクリアに確保

パイオニアのカロッツェリアから、後方視界をクリアに映すデジタルミラー「MSD-DM300」が6月に発売される。価格はオープン。

同製品は、ドライブレコーダーをすでに装着しているユーザーからの「後方視界だけを改善したい」という声を受けて開発された。録画機能を持たず、後方視界のサポートに特化したモデルとなっている。

カメラ部には約200万画素の高解像度フルHDカメラを採用。PureCel Plus技術を搭載したOMNIVISION製CMOSセンサーによる高感度撮影により、夜間や暗い場所でもノイズを抑えたクリアな映像を表示する。HDR機能も搭載され、明暗差の大きい環境でも色鮮やかな映像を映し出す。カメラの画角は水平112.0度、垂直59.0度、対角130.0度。フレームレートは27fpsでLED信号機にも対応している。

ディスプレイには11V型の高輝度IPS液晶を採用。優れた色再現性と広視野角を実現し、運転席から確認する際も色の変化が少なく後方の状況を一目で確認できる。静電タッチパネルによる直感的な操作が可能で、表示範囲を調整できるズーム機能も搭載されている。

本体は視界を妨げにくい形状で、車室内のインテリアに溶け込む高品位なデザインを採用。配線部にはL型コネクタを導入し、ケーブルの露出を抑えたスマートな取り付けが可能となっている。本体の外形寸法は257.6mm×74.0mm×21.0mmで、重量は340g。

リアカメラはIP67相当の防水・防塵性能を備えた小型設計で、車外にも設置できる。外形寸法は23.6mm×23.6mm×33.3mm、ブラケット含まず。重量は21gで、ブラケットおよびケーブルを含まない。リアガラスの傾斜が急なセダンや、荷物で後方視界が遮られやすい商用車など幅広い車種でクリアな視界を確保できる。別売の延長ケーブル「RD-RC300E」を使用することで、キャンピングカーなど全長の長い車両へも取り付けられる。

電源は12V/24V車両に対応するシガーソケットタイプの電源ケーブルを採用。地デジ受信への電波干渉を抑えるノイズ低減設計も施されている。

同梱品はシガータイプ電源ケーブル4m、リアカメラ3m、リアカメラ中継ケーブル6m、防水シート、取付ブラケット車内用/車外用各1個、クリーナークロス、本体固定用バンド長・短各2本。購入後3年間のメーカー保証が適用される。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア カロッツェリア

パイオニア

カーナビ、ナビゲーション

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews