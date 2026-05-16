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JVCケンウッド『彩速ナビ』2機種発売、ゼンリン地図データ採用でルート案内精度を向上

JVCケンウッド『彩速ナビ』2026年モデル
  • JVCケンウッド『彩速ナビ』2026年モデル
  • JVCケンウッド『彩速ナビ』2026年モデル
  • 新たにゼンリン製の地図データを採用し、地図表現とルート案内精度を向上
  • 新たにゼンリン製の地図データを採用し、地図表現とルート案内精度を向上
  • 新たにゼンリン製の地図データを採用し、地図表現とルート案内精度を向上
  • 地図デザインを一新、地図色は3種類から選択可能

JVCケンウッドは、「彩速ナビ」タイプLシリーズの2026年モデルとして『MDV-L613W』（7V型 200mmワイドモデル）と『MDV-L613』（7V型 180mmモデル）の2機種を発売する。市場推定価格はいずれも10万円前後（税込）で，販売開始は5月下旬より。

【画像】JVCケンウッド『彩速ナビ』2026年モデル

今回の2機種では、新たにゼンリン製の地図データが採用されており、地図表現とルート案内精度の向上が図られている。全国の施設や住所の到着地点が約4360万件収録されており、駐車場や出入口などをピンポイントで目的地として設定できる。

リアルな3D交差点が約6500カ所、走行レーンの色分けを再現したハイウェイエントランスが約890カ所、ジャンクションガイドが約5800カ所、方面看板が約3万2200カ所それぞれ収録されており、視認性の高い地図表現でルート案内が行われる。

地図デザインも一新されており、「スマート」「ダイナミック」「ダーク」の3種類から選択できる配色が用意されている。

ナビゲーション機能では、GPSに加えて準天頂衛星「みちびき」、「ガリレオ」、「ベイドゥ」に対応。渋滞・気象・災害情報を受信できる「VICS WIDE」、逆走警告案内、ゾーン30エリア表示、EV充電スポット表示なども搭載されている。

エンターテインメント面では、地上デジタル放送やスマートフォン動画の再生に加え、DVD再生とCDからSDカードへの4倍速録音機能も搭載されている。広いエリアでクリアな受信が可能な「広感度地デジチューナー」も内蔵されており、HDMI入力端子を通じてスマートフォンの映像をナビ画面で楽しむことも可能だ。

ブルートゥースレシーバーが内蔵されており、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生できる。USBデバイスやSDカード内の音楽・動画の再生にも対応し、ワイドFMにも対応している。

スマートフォン連携では、目的地転送やルート検索が可能なアプリ「ゼンリンナビコネクト for KENWOOD」と、駐車場満空情報や天気予報を無料受信できる「KENWOOD Drive Info.2」への対応が新たに追加されている。

音質面では、192kHz/24bitの「FLAC」「WAV」ハイレゾ音源フォーマットに対応しており、独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」が搭載されている。映像処理には独自の高速描画技術「ジェットレスポンスエンジンIII」とデータ圧縮技術「S3フォーマット」が採用されており、高速レスポンスと高画質が両立されている。

200mmコンソール対応の「MDV-L613W」は、画面右側に操作キーが配置されており、別売のトヨタ車用ワイヤリングキット「KNA-25WT」を使用することでトヨタ車へのカプラー装着が可能だ。

地図更新が1年間無料となる優待券が同梱されており、期間中は無料で地図データを更新できる。

《ヤマブキデザイン》

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