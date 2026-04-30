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ゼンリン、STLOCALで「Tour of Japan 2026」デジタルスタンプラリー…5月5日から7都府県で実施

ゼンリンがSTLOCALで「Tour of Japan 2026」デジタルスタンプラリー
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ゼンリンは、観光サービス「STLOCAL（ストローカル）」を活用し、自転車ロードレース大会「Tour of Japan 2026」の開催に合わせてデジタルスタンプラリーを実施する。

実施期間は5月5日から5月31日までで、7都府県で行う。地域ごとの見どころ情報や地域ならではの特典を提供し、参加者の周遊と消費を促すことで地域活性化を支援する。

ゼンリンは、STLOCALが地域イベント連動型のスタンプラリーで累計3万人以上の参加実績を持つ点を挙げる。今回の施策では、主催実行委員会の「イベント効果の可視化」というニーズに対応し、モデル周遊コースやおすすめスポットを巡る仕組みを用意する。あわせて、来場者の行動を分析し、イベントを活用した地域活性化につなげる方針だ。

スタンプラリー実施後は、分析結果をもとに開催自治体と連携して改善施策を検討する予定である。

またゼンリンは2026年4月に観光ソリューション推進部を新設し、STLOCALをはじめとする保有アセットを活用した観光DXによる誘客支援を強化する。

デジタルスタンプラリーは「Tour of Japan 2026」（5/24（日）～開催）に先駆け、5月5日（火・祝）の「自転車の日」に開催される「サイクルドリームフェスタ2026」（東京都/明治神宮外苑聖徳記念絵画館前通り）からスタートする。

詳細はSTLOCALの「Tour of Japan 2026デジタルスタンプラリー」ページで確認できる。

《森脇稔》

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