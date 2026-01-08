ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日本精機、後付けヘッドアップディスプレイ新色を初公開へ…東京オートサロン2026

日本精機の東京オートサロン2026ブースイメージ
  • 日本精機の東京オートサロン2026ブースイメージ

日本精機は1月9日から11日まで千葉市の幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に「NS Defi & moado」として出展すると発表した。

東京オートサロンは、例年数十万人の自動車ファンが集まる世界最大級のカスタムカー・関連製品の展示会。同社はこれまで車載用品の自社ブランド「Defi(デフィ)」として出展を重ね、前回からは社内の他の製品・開発品も共に展示している。

今回は、ライフスタイルブランド「moado(もあど)」とともに「NS Defi & moado」として出展し、Defiと他社のコラボレーションに関する展示や、後付けヘッドアップディスプレイ(HUD)「LumieHUD(ルミエハッド)」の未発表色の展示を行う。

主な展示内容として、アフターマーケット向け車載用品ブランドDefiの各種製品・開発品の展示やグッズ販売を予定している。また、前回お披露目したエッチ・ケー・エス(HKS社)とDefiのコラボレーション企画に加え、HKS社からのリンク式メーターOEM受託モデルの展示、カーツ(KAAZ社)の新商品PRコラボレーションの展示を行う。

ライフスタイルブランド「moado」からは、後付けHUD「LumieHUD」を紹介する。小型車や軽自動車などHUDが未搭載の車でも、後から置くだけで手軽にHUDを体験できる製品だ。2025年を象徴するカー用品の名品として、カーグッズマガジンの「カーグッズオブザイヤー2025」を受賞している。

販売中の全ラインナップに加え、今春発売予定の新色も初公開予定。また、LumieHUDを装着したデモカーも展示する。同社ブース「NS Defi & moado」は北ホール ホール10 ブース番号1001となる。

《森脇稔》

