ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

964型ポルシェ911をレストア＆カスタム、シンガーが最新作発表

ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』
  • ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』
  • ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』
  • ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』
  • ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』

シンガーは、米カリフォルニアで14日に開幕した「モントレーカーウィーク2025」の「ザ・クエイル」において、ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』を北米で初公開した。

シンガーは、クラシックなポルシェ911のレストアと再構築を手がける企業で、オーナーとの協力のもと個別のレストアサービスを提供している。

ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』

今回披露された車両は、30年以上前にポルシェが製造したタイプ964をベースとしている。レストアプロセスでは、まずオーナーの車両を慎重に分解し、スチール製モノコックシャシーまで露出させる。シャシーは入念に評価・清掃され、レッドブル・アドバンスド・テクノロジーズとの協議で開発されたシャシー強化技術が適用される。

内装では、特別な革細工技術が採用されている。ステッチと焼き入れされた革の縫い目は、長時間にわたる精密な手作業によるエッジサンディングと塗装技術で実現され、1台あたり400時間を要する。この技術は高級革製品の世界から取り入れられたもので、シンガーの革細工技術の習熟度を示している。

エンジンは、シンガーの長年の911に関する経験とDLSプログラムから得られた知見を活用している。コスワースと共同開発されたこのエンジンは、シンガーがポルシェ911のレストアで初めて可変バルブタイミングを採用したエンジンとなる。

ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』ポルシェ『911カレラクーペ リイマジンド・バイ・シンガー』

4.0リットル水平対向6気筒エンジンは420hpを発生し、8000回転以上まで回転する。自然吸気エンジンでありながら、水冷シリンダーヘッドと空冷シリンダーの組み合わせ、電動ファンを採用している。

最適化された6速マニュアルトランスミッションが後輪に動力を伝達し、新開発のチタン製エキゾーストシステムが水平対向6気筒エンジンの特徴的なサウンドを響かせる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ 911

ポルシェ（Porsche）

モントレー カーウィーク（Monterey）

ネオクラ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES