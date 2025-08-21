マセラティの最新スーパーカー『MCPURA』、北米デビュー

マセラティは、14日に開幕した「モントレーカーウィーク2025」において、スーパーカー『MC20』の改良新型、『MCPURA』を北米初公開した。

カリフォルニア州で開催された「ザ・クエイル、ア・モータースポーツ・ギャザリング」で、『MCPURAチェロ』（コンバーチブル仕様）が初披露された。同車は後日、ペブルビーチ・コンクール・デレガンスのコンセプト・ローンにも展示されている。

マセラティ『MCPURAチェロ』

MCPURAは、マセラティのフラッグシップモデルMC20の進化版として位置づけられる。外装デザインの改良、新しい軽量素材の採用、内装の質感向上が図られている一方で、621hpを発生する3.0リッター・ツインターボV6ネットゥーノエンジンは継承している。

ペブルビーチ・コンクール・ビレッジでは、『GT2ストラダーレ』、『グラントゥーリズモ・トロフェオ』、『グレカーレ・トロフェオ』の3台が展示された。これらはすべてネットゥーノエンジンを搭載するモデルで、マセラティのイタリアンパフォーマンスと高級感の融合を体現している。

マセラティ『MCPURAチェロ』

ペブルビーチ・コンクール・デレガンスでは、MCPURAチェロがコンセプト・ローンに展示。マセラティ・フオリセリエ・カスタマイゼーション・プログラムチームが手がけた「アイ・アクア・レインボー」グロスカラーと、アイス色のアルカンターラ内装にレーザーエッチングされたトライデントエンブレムが特徴となっている。