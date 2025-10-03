ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マセラティのスーパーカー『MCPURA』、イタリア本国デビュー…トリノモーターショー2025

マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）
  • マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）
  • マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）
  • マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）
  • マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）
  • マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）
  • マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）
  • マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）
  • マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）

マセラティは、トリノモーターショー2025において、スーパーカー『MCPURA』をイタリア初公開した。同車は、『MC20』の大幅改良モデルだ。

【画像】マセラティ『MCPURA』（トリノモーターショー2025）

トリノモーターショー2025には50万人を超える来場者が訪れ、大きな成功を収めたという。

ピアッツェッタ・レアーレでは、モデナを拠点とするマセラティが最新作MCPURAの2つの魅力を披露した。クーペとカブリオレ（「チエロ」）の2タイプが用意され、100%メイド・イン・イタリーの純粋なエネルギーとパフォーマンスを体現している。

新型スーパーカーは、マセラティ・フオリセリエ・カスタマイゼーション・プログラムによって考案された洗練されたAI アクア レインボーボディカラーでデビューした。クーペはマット仕上げ、チエロはグロス仕上げとなっている。この独特な青色は太陽光の下でレインボー効果を発揮し、希少で高度に精製された顔料の使用により予想外で感動的な結果をもたらす。

ロイヤル・ガーデンのトリトン噴水前では、『メラク』、『ギブリSS』、『3500GT』、『MCXtrema』の4台のマセラティモデルが展示された。特に注目を集めたのは、クラシックで印象的な「ブル・エクストレマ」塗装を纏ったマセラティMCXtremaだった。

MCXtremaは公道走行不可のサーキット専用車で、最も要求の厳しいコレクターやジェントルマンドライバー向けに設計されている。わずか62台の限定生産で、ネットゥーノエンジン由来の3.0L ツインターボV6エンジンが740hpを発生する真の「猛獣」レースカーだ。

土曜日にはヴェナリア王宮からトリノのヴィットリオ・ヴェネト広場まで、スペルガ大聖堂を通るパレードも開催された。地元ディーラーのマセラティ・フォルツァ・トリノの顧客が『グラントゥーリズモ』やMC20などの代表的モデルを運転し、特別ゲストのクリスティーナ・キアボットが乗車した『グランカブリオ』も参加した。

トリノ・オートショーでのMCPURAの登場は、単なる新車発表を超えて、ブランドの大胆さとモデナとの不可分な絆を反映したエレガンスとパワーの宣言となった。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マセラティ MC20

マセラティ（Maserati）

クーペ

オープンカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES