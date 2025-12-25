ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

首都高速が料金10%引き上げ、2026年10月から、物流などに打撃も［新聞ウォッチ］

首都高速が2026年10月から料金を10%引き上げる（写真はイメージ）
  • 首都高速が2026年10月から料金を10%引き上げる（写真はイメージ）
  • 首都高（写真はイメージ）

今年一年の世相を表す漢字一字の1位は「熊」だったが、女性初の「高市首相」の誕生や「物価高」「株高」などを顧みれば、3位に入った「高」のほうが身近に感じた人も少なくないようだ。

【画像】2026年10月から料金を10%引き上げる首都高

そんな世相に便乗したわけでもないだろうが、首都高速道路が、2026年10月から通行料金を10%も値上げするもという。同社が改定案を発表したもので、自動料金収受システム（ETC）を利用する普通車の場合、1kmあたりの料金を32.472円と現行から約3円引き上げるそうだ。

さらに、55km以上走った場合に適用される上限料金も1950円から2130円に引き上げるほか、商業利用が多いトラックなど中型車以上の料金も現行の35.42円から38.966円に、大型車は48.71円から53.578円にアップするという。

きょうの日経なども取り上げているが、首都圏の大動脈である首都高の値上げは、「物価高や人件費上昇などで増える維持管理コストを確保する狙い」としつつ「物流など幅広い業界に影響するほか、他の高速道路各社の料金値上げの判断材料になる可能性もある」とも伝えている。

2025年12月25日付

●公取委、AI記事利用調査開始、IT企業無許可で回答生成（読売・1面）

●外交文書95年合意の内幕、日米自動車交渉かわした脅し、自由貿易ルール守る機運後押し （朝日・10面）

●部品を不当に返品、下請法違反、自動車電装部品の「東洋電装」 （朝日・33面）

●社説・EUがエンジン車容認、脱炭素の機運損ねぬよう （毎日・5面）

●大企業冬ボーナス初の100万円超（毎日・7面）

●首都高の料金、10%引き上げ、来年10月から （毎日・23面）

●ガソリン下落158円、4年4カ月ぶり水準 （産経・10面）

●東京BRTに新路線、東京―晴海エリア （産経・21面）

●タイ車生産低迷続く、来年145万台見込み、家計債務が重荷 （日経・13面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

首都高速道路

物流・輸送

トラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES