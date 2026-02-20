ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

「マッスルスーツ」で作業負担を軽減、ヤマハ発動機が物流倉庫に導入

ヤマハ発動機に導入されたイノフィス「マッスルスーツ Soft-Power」
  • ヤマハ発動機に導入されたイノフィス「マッスルスーツ Soft-Power」
  • イノフィス「マッスルスーツ Soft-Power」
  • イノフィス「マッスルスーツ Soft-Power」

東京理科大学発スタートアップのイノフィスは2月16日、ヤマハ発動機にサポーター型アシストスーツ「マッスルスーツ Soft-Power」を納品したと発表した。

【画像】イノフィスの「マッスルスーツ Soft-Power」

ヤマハ発動機は2025年5月に2台、同年12月に6台を導入し、補修部品の管理・出荷業務における作業者の身体的負担軽減に活用している。

マッスルスーツ Soft-Powerは、人工筋肉のアシスト技術をサポーターの背面部に組み込むことで、サポータータイプでは最強クラスの補助力を実現。腰の負担を35％軽減するという。製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業や、介護現場でのつらい姿勢維持、農作業の前傾姿勢など腰に負担のかかる作業で効果を発揮する。

ヤマハ発動機の物流倉庫では、二輪車、マリン製品、電動アシスト自転車、特機など多岐にわたるモビリティ製品の補修部品を管理・出荷している。荷物の形状や大きさが多種多様であるため、吊り装置などの固定式サポート機器では対応しきれない作業が多く存在していた。特に重量物の取り扱いにおいて、作業者の身体的負担が大きく、安全衛生面での改善が求められていた。

イノフィス「マッスルスーツ Soft-Power」イノフィス「マッスルスーツ Soft-Power」

ヤマハ発動機のカスタマーエクスペリエンス事業部の広住政規職長は、「展示会でマッスルスーツの存在を知り、その可搬性と汎用性に着目した。場所や荷姿の形状に左右されず、作業者が自由に動きながら重量物を扱える点が、当社の物流現場に最適だと判断した」とコメントしている。

5月の導入初期は、スタッフが着用に抵抗感を持つかもしれないと考え、スタッフの身体負担軽減という目的や機能を丁寧に説明した。スタッフの理解もあり、一定の効果を感じたことから、7か月後に追加導入を決定した。今後は長期で着用を続けることでの効果を見ていきたいとしている。

マッスルスーツ Soft-Powerのメーカー希望小売価格は5万9400円（税込）。適用身長は150cmから200cm、ウエストサイズはフリーとなっている。

イノフィスは2025年5月、東京都千代田区飯田橋に「神楽坂ショールーム」を開設。マッスルスーツシリーズや他社のアシストスーツ、物流系ソリューションの体験・相談が可能となっている。累計3万5000台を超える出荷実績を持つマッスルスーツは、介護、農業、製造、物流、建設など多様な現場で導入が進んでいる。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

物流・輸送

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES