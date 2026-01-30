ハンコックタイヤがトラック用タイヤ市場に参入、物流業界向けに本格展開、7種のトラック用タイヤを一挙投入

ハンコックタイヤジャパンは2026年1月より、日本国内でトラック用タイヤの販売を開始すると発表した。

【画像】ハンコックが日本市場に投入するトラック用タイヤ

同社はこれまで乗用車用やSUV用、EV向けタイヤを中心に日本市場で事業を展開してきたが、今回中型トラックから大型トラックまでをカバーするトラック用タイヤを新たにラインアップに加える。物流・運送業界をはじめとする商用車分野への本格参入により、事業領域を大きく拡大する構えだ。

近年、日本の物流・運送業界では安全性・耐久性に加え、燃費性能や長寿命といった車両運用効率の向上がこれまで以上に求められている。ハンコックタイヤは世界180以上の国と地域で培ってきた技術と実績を活かし、長寿命設計・高い耐摩耗性能・優れたウエット性能を兼ね備えたトラック用タイヤを開発した。

ハンコックタイヤが7種のトラック用タイヤを一挙投入へ

同社のトラック用タイヤは、欧州・北米・アジアを中心とした世界各国の物流・輸送現場で幅広く採用されている。既に欧州・北米を中心にメルセデスベンツ、ボルボ・トラック、MAN、スカニア、日野自動車などの主要トラックメーカー向けに新車装着タイヤとしての供給実績が10年以上ある。

これらの供給を通じて得られた走行データや運行条件を製品開発に反映し、同社は独自の技術思想である「SMARTECH」を展開している。SMARTECHは、トレッドパターン、ケーシング構造、コンパウンド設計を最適化することで、偏摩耗の抑制、ロングライフ性能、安定した走行性能の両立を目指した技術アプローチだ。

また、環境への配慮のため、ハンコック「SmartLifeソリューション」として、リグルーブおよびリトレッド可能な設計を採用し、タイヤの長期使用と再利用を促進することで、資源使用量の削減や環境負荷低減を実現する。

今回日本市場に投入されるのは3つのシリーズだ。年間を通して安定した走行性能を発揮するオールシーズンモデルは、中・長距離輸送を中心に地域配送やバス用途まで幅広く対応する。主な特長は、オールシーズン対応トレッドパターン、偏摩耗を抑制しロングライフに貢献、M+Sおよび3PMSF認証取得だ。

建設現場や砕石場など、過酷な使用環境を想定した高耐久シリーズは、カット・チッピングに配慮した高剛性構造、不整地でのトラクションとオンロード性能を両立、M+S対応（一部モデルは3PMSF対応）が特長となる。

降雪地域や冬期路面に対応したウィンターシリーズは、凍結路面での高い制動・トラクション性能、3PMSF認証取得、新開発トレッドコンパウンドを採用している。

ハンコックタイヤのトラック用タイヤは、全国の販売店・代理店を通じて順次販売が開始される。今後も日本の道路環境や運行条件に即した検証を重ね、製品ラインアップの拡充とサービス体制の強化を進める方針だ。