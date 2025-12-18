ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

VWのSUV『ティグアン』と『タイロン』、ハンコックタイヤ「ベンタス evo SUV」純正装着

VWティグアン新型
  • VWティグアン新型
  • VWティグアン新型
  • VWティグアン新型
  • VWティグアン新型
  • VWティグアン新型
  • VWティグアン新型
  • フォルクスワーゲン・タイロン
  • フォルクスワーゲン・タイロン

ハンコックタイヤが、フォルクスワーゲンのSUV『ティグアン』と『タイロン』に、プレミアムサマータイヤ「ベンタス evo SUV」を純正装着タイヤとして供給する。

【画像】VW『ティグアン』と『タイロン』

ティグアン向けには17インチから20インチまで6種類のサイズを用意。ドイツ国内だけで100万台以上が登録されているベストセラーモデルの各バージョンに対応する。一方、5人乗りまたは7人乗りを選択できるクロスオーバーSUVのタイロンには5サイズを展開する。

タイヤ開発にはフォルクスワーゲンが密接に関与し、快適性と性能のバランスに加え、可能な限り低い騒音レベルを目指した。ベンタス evo SUVは、SUVセグメントのニーズに合わせて綿密に設計されたトレッドデザインと、長い走行距離と優れたハンドリング性能を実現する革新的な素材配合が特徴だ。安全性を損なうことなく、これらの性能を両立させている。

ティグアンとタイロンの純正装着タイヤには特別なラベルが付けられる。タイヤ側面の円の中にプラス記号があり、これはフォルクスワーゲンの正確な仕様に基づいて開発され、新車への装着が承認されたことを示している。ベンタス evo SUVの開発と微調整はドイツ・ハノーバーのハンコック技術センターで行われ、生産はハンガリーのラーツァルマーシュにある欧州工場で実施される。

ベンタス evo SUVの開発では、ティグアンとタイロンの快適性重視の走行特性に焦点を当てた。同時に、タイヤエンジニアは低騒音レベルを重視した。綿密なトレッドデザインと特別に調整されたトレッド素材の配合により、低いロードノイズを実現している。66デシベル未満の騒音レベルでフォルクスワーゲンの仕様を満たし、2つのSUVモデルの最大総騒音レベル68デシベルに大きく貢献する。

ティグアンとタイロン向けハンコックプレミアムタイヤのその他の特徴として、トレッドブロックのサイズと配置に焦点を当てた「オプティピッチ技術」や、騒音低減効果のある「カーフデザイン」がある。「デュアルピッチ技術」は、トレッドの内側と外側のブロック数を最適化し、コーナリング時の最大ステアリング精度を確保するとともに、ロードノイズも低減する。さらに、開発エンジニアはトレッドの高さを調整し、トラクション、制動性能、コーナリング安定性、最大走行距離を損なうことなく騒音を低減した。

ハンコックは、2つのフォルクスワーゲンモデル向けベンタス evo SUVタイヤを、実験室のテストベッドでの試験だけでなく、テストコースでの過酷な条件下でも評価した。各タイヤサイズは、振動コースとニュルブルクリンク北コースの両方でその性能を実証する必要があった。エンジニアは17インチ、18インチ、19インチサイズのベンタス evo SUVを最大限の乗り心地を実現するよう設計し、20インチタイヤはよりスポーティな特性を持たせている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ハンコック

VW ティグアン

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES