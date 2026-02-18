ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

2050年、ネオ東京の「物流崩壊」を描く　AI×量子技術SFサスペンス

『シン・物流革命』
  • 『シン・物流革命』
  • 『シン・物流革命』

AIが統括する巨大物流センターの闇、サプライチェーン最適化の先に何が残るのか……。2050年のネオ東京を舞台にAIと物流の未来を描くSFサスペンスが登場した。

【画像全2枚】

小説版『シン・物流革命 - AI、意識を、君に -』がKindleで販売されている。著者は中村康久氏と鈴木邦成氏の共著、価格は1320円（消費税込）。ASINはB0G5N123QL、出版社は幻冬社メディアコンサルティングだ。

本書は、近年需要が高まる物流技術をテーマに、革命的なパラダイムシフトを小説という形で描いた作品。自動化や量子技術、スマートシティといった要素を織り込みながら、専門書では語れない「もしもの未来」を提示する。

著者はこれまで著書『シン・物流革命 / 迫りくるサプライチェーン崩壊を回避する最後の選択肢』（発行：幻冬舎メディアコンサルティング）を通じて、新時代の物流の在りかたを提言してきた。今回はその問題意識をベースに、小説という手法でサプライチェーンの行方を描いた。

『シン・物流革命』『シン・物流革命』

物語の舞台は2050年のネオ東京。物流コンサルタントの荷宮璃子が、巨大物流センター「ロジマザー」で発生した誤出荷問題の調査を依頼されるところから始まる。

ロジマザーは、超量子コンピュータを搭載したAIセンター長「トリプルミュー」が統括する、高度な物流システムを備えている。しかし調査を進める中で、あまりにも整然とした施設や不自然なほど完璧な説明に、璃子は違和感を抱く。父の死の真相や相次ぐ不可解な事故が浮かび上がり、やがて彼女自身にも脅威が迫る。璃子は「ラフーラ」とともに真実を追うが、その先には想像を超える闇が待ち受けている。

著者は、「急激に進化するAIが物流サービスやサプライチェーンの構築に与える衝撃と、人間の感情や葛藤を、一人の女性主人公を通して描いた」とコメントしている。究極の効率化と最適化を追求した先に、人間は何を見失うのか。物流業界関係者だけでなく、テクノロジー、経営、社会構造に関心を持つ読者にも示唆を与える。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

物流・輸送

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES