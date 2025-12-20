ヤマハファンのホタテ漁師必見!? 70周年カラーのサロマ湖向け漁船、2隻限定で発売

ヤマハ発動機は12月19日、北海道サロマ湖向け漁船「DX-45G-0A」の限定版となる「DX-45G Final Edition」を2隻限定で発売すると発表した。「YZF-R」シリーズに採用されている70周年カラーが特徴だ。

【画像】ヤマハ70周年カラーのサロマ湖向け漁船「DX-45G Final Edition」

DX-45G-0Aは、1994年の発売以来、広い作業スペースを確保したフラットなデッキ（甲板）や凌波性の良い船体が好評を博し、主にホタテ稚貝養殖用として約140隻の累計生産・販売を誇るベストセラー艇だ。

ヤマハ DX-45G Final Edition

今回の限定モデル「Final Edition」は、この艇にヤマハ発動機創立70周年カラーをまとわせ、特別感を演出した。

船首から船尾に掛けてレッド・ブラックのラインを施してシャープさを演出したほか、船尾部分にはレトロ調のYAMAHAロゴをあしらった。また、ブリッジ（操舵室）もレッド・ブラックを基調としたデザインとし、正面にはFinal Editionエンブレムを配した。

「DX-45G Final Edition」の販売窓口は、ヤンマー舶用システム北見支店、敷島機器および両社の取り引き販売店となる。

70周年記念カラーのヤマハ YZF-R1

