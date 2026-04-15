日産自動車、2026年春夏モデルのオリジナルグッズ115点を4月23日より発売

日産自動車は、オリジナルグッズ「NISSAN／NISMO collection」の2026年春夏モデルとして、「NISSAN collection」52点・「NISMO collection」63点の計115点を新たにラインアップし、4月23日より発売する。一部商品は発売時期が異なる。

【画像全13枚】

■ NISSAN collection（新商品52点）

NISSAN GT‑R G-SHOCK

注目商品の一つは「NISSAN GT-R G-SHOCK」（5月発売予定）だ。GT-RとG-SHOCKのコラボレーションモデル第7弾で、八角形フォルムが特徴のデジタル・アナログコンビネーションモデル。カーボンコアガード構造により軽さとタフさを両立し、GT-Rを象徴する赤がさりげなく存在感を放つ。

「R34 エンジンイラストTシャツ」は、R34型GT-Rのエンジンルームを精緻に描いたイラストをビッグシルエットのTシャツにプリントした商品だ。

そのほか、ZロゴとNISSANロゴをあしらったシンプルな「Fairlady Z マグカップ」、豊富なポケットを備えた「NISSAN キャンバストートバッグ」、重厚感あるデザインの「メタルキーリング」なども揃う。

Nissan SKYLINE 2000 Turbo intercooler RS-X

また「Nissan SKYLINE 2000 Turbo intercooler RS-X」（5月発売予定）は、フロントグリルレスの外観から「鉄仮面」の愛称で知られるR30型スカイラインの高性能グレードを、1/18スケールのミニカーで忠実に再現した商品だ。

■ NISMO collection（新商品63点）

NISMO HERITAGEリンガーTシャツ

「HERITAGEリンガーTシャツ」は、往年のヘリテージロゴを配したNISMOリンガーTシャツで、綿100%素材を採用。レトロスポーティな雰囲気が特徴だ。

「NISMO 折りたたみコンテナボックス 20L」は、使用しないときはコンパクトに折りたためるトランク収納アイテム。「ステンレスボトル（REVOMAX Standard）」は片手で開閉でき、炭酸飲料にも対応した二重密閉構造のマグボトルだ。

フォージドカーボンキーリング

そのほか、UVカット素材の「クールタオル ロング」、ランダムな模様が特徴のフォージドカーボン（鍛造カーボン）を採用した「フォージドカーボンキーリング」、バックライト付きの「ツインベル目覚まし時計」なども新たにラインアップされる。

商品は全国の日産販売会社、グローバル本社ギャラリー、ニッサン クロッシング内の「日産ブティック」、および日産オンラインショップで購入できる。