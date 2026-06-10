ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「士別フィン付きアンダーカバー」、トヨタ アップグレード ファクトリーが発売…先代ハイラックスの操安性向上

・トヨタ純正オプションの後付けサービスで、ハイラックス向け新アイテムを提供開始した

・「士別フィン付きアンダーカバー」は士別フィンとアルミアンダーカバーを一体成型した

・価格は7万5900円（税込み・作業工賃含む）で、所有・サブスクを問わず申し込み可能だ

先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」
  • 先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」
  • 先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」
  • 先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」
  • 先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」
  • 先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」

トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」できるサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」は6月10日、先代『ハイラックス』（125系）を対象に新アイテム「士別フィン付きアンダーカバー」の販売を開始した。

【画像】先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」

価格は7万5900円（税込み・作業工賃含む）。クルマの利用形態（所有・サブスクなど）を問わず申し込みできる。

同サービスはトヨタ自動車から業務委託を受け、KINTOが運営している。

「士別フィン」は北海道の士別試験場で開発されたアップグレードアイテムで、フロア下に空気の流れをコントロールするフィンを配置することで、走行中に発生する「1Hz以下」の無意識の緩慢な揺れを10分の1ほどに抑え込むとしている。直進やカーブ、横風など幅広い場面で走行安定感を高める狙いだ。

先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」

ハイラックス向けでは、士別フィンとアルミ製のアンダーカバーを一体成型した「士別フィン付きアンダーカバー」を初めて用意した。オンロードでの快適性、オフロードでの保護、そして「魅せる意匠性」を1つのパーツにまとめている。

また、『ランドクルーザー250』でも、2026年4月の一部改良に伴いディーラーオプションとして設定された樹脂製の「士別フィン」が、トヨタ アップグレード ファクトリーを通じてオンラインで申し込めるようになった。対象は2024年3月以降生産分で、価格は3万1680円（税込み・作業工賃含む）だ。

施工は、WEBサイトでの申し込み後、販売店が入庫日の調整を行い、指定日時に利用者が店舗へ車両を持ち込んで施工する流れとなる。申し込みには車検証情報の入力が必要だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ハイラックス

トヨタ自動車

ピックアップトラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews