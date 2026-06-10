「士別フィン付きアンダーカバー」、トヨタ アップグレード ファクトリーが発売…先代ハイラックスの操安性向上

トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」できるサービス「トヨタ アップグレード ファクトリー」は6月10日、先代『ハイラックス』（125系）を対象に新アイテム「士別フィン付きアンダーカバー」の販売を開始した。

【画像】先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」

価格は7万5900円（税込み・作業工賃含む）。クルマの利用形態（所有・サブスクなど）を問わず申し込みできる。

同サービスはトヨタ自動車から業務委託を受け、KINTOが運営している。

「士別フィン」は北海道の士別試験場で開発されたアップグレードアイテムで、フロア下に空気の流れをコントロールするフィンを配置することで、走行中に発生する「1Hz以下」の無意識の緩慢な揺れを10分の1ほどに抑え込むとしている。直進やカーブ、横風など幅広い場面で走行安定感を高める狙いだ。

先代ハイラックス向け「士別フィン付きアンダーカバー」

ハイラックス向けでは、士別フィンとアルミ製のアンダーカバーを一体成型した「士別フィン付きアンダーカバー」を初めて用意した。オンロードでの快適性、オフロードでの保護、そして「魅せる意匠性」を1つのパーツにまとめている。

また、『ランドクルーザー250』でも、2026年4月の一部改良に伴いディーラーオプションとして設定された樹脂製の「士別フィン」が、トヨタ アップグレード ファクトリーを通じてオンラインで申し込めるようになった。対象は2024年3月以降生産分で、価格は3万1680円（税込み・作業工賃含む）だ。

施工は、WEBサイトでの申し込み後、販売店が入庫日の調整を行い、指定日時に利用者が店舗へ車両を持ち込んで施工する流れとなる。申し込みには車検証情報の入力が必要だ。