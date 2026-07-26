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「EVなのにパドルシフト！」「200馬力超えはすごい」日産 リーフ NISMO 新型がSNSで話題に

日産リーフ NISMO
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日産自動車は7月22日、新型『リーフ NISMO』を発売した。価格は660万1100円から。SNSでは、「リーフニスモええやん」「200馬力超えはすごい」「EVなのにパドルシフトついてる」など注目が集まっている。

【画像】日産 リーフ NISMO 新型

日産リーフは2010年の初代モデル発売以来、グローバルで約70万台を販売する電気自動車（EV）だ。2026年1月には新世代EVプラットフォームを採用した3代目の新型リーフを日本市場へ投入している。

今回発売するリーフ NISMOは、新型リーフをベースに、日産のEV開発技術とNISMOのモータースポーツ由来の知見を融合したNISMOロードカーの最新モデルだ。「より速く、気持ち良く、安心して走れるクルマ」を開発思想に掲げ、走りに磨きをかけた。

◆NISMO専用チューニングによる走行性能

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コンセプトは「駿足のインテリジェント スポーツクロスオーバー」。NISMO専用チューニングにより、車両の大きさや重量を感じさせない"意のままで軽快な走り"を実現した。

サスペンションはスプリング、スタビライザーに加え、メンバーブッシュの一部もNISMO専用部品とし、剛性を向上。『エクストレイル NISMO』と同様にスウィングバルブ付きショックアブソーバーを採用し、コーナリング初期の傾きを抑えながら路面追従性も確保した。

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タイヤには「ミシュラン Pilot Sport 5」を採用。軽量かつ高剛性なエンケイ製19インチアルミホイールと組み合わせ、操縦性と走行安定性を高めた。

ドライブモードはSTANDARD、ECO、SPORTをNISMO専用チューニングし、SPORTモードは「NISMOモード」として設定。EV NISMOとして初めて回生ブレーキコントロールパドルも採用した。Lv.1ではベースモデルより減速力を低減し、Lv.2～4では高めに設定することでスポーツドライビングを楽しめる特性とした。

◆性能向上のためのデザイン

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エクステリアは「性能向上のためのデザイン」というNISMOの思想に基づく。フロントバンパーにはエアガイド機能を持つ専用コーナーフィニッシャーを採用し空気抵抗を低減。専用リヤバンパーのアンダースポイラーやダックテール形状のバックドアスポイラーにより、ダウンフォースの向上も実現した。ボディカラーはNISMOロードカー専用色「NISMOステルスグレー」2種類を含む全6種類を用意する。

インテリアはブラックを基調にレッドアクセントを配した仕立てだ。ステアリングには合成皮革素材「テーラーフィット」を採用し、レッドセンターマークとレッドステッチを施した。前席にはNISMO専用チューニングのレカロ製スポーツシートを搭載し、パワーリクライニング機能も備える。

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◆SNSの反応は

X（旧Twitter）では、「リーフニスモええやん」「200馬力超えはすごい」「リーフニスモ、アリアみたいにパワーモードで加速したらワープ音みたいなの出るのかな」「リーフニスモかっこいい」「EVなのにパドルシフトついてるリーフニスモってやべぇな」「マジで1回乗ってみたい」「パワー据え置きで足回りとボディが通常モデルより良いんかな」などさまざまな意見が寄せられ話題になっている。

《奥山 輝》

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