日産『リーフ』用NISMOパーツ、バイザー・フロアマット・サンシェードの3種を発売

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、NISMOブランドの新商品として日産『リーフ』（ZE2）向けのアクセサリーパーツ3種を発売した。

【画像】日産『リーフ』用NISMOアクセサリーパーツ

プラスチックバイザーは、小雨時でも窓を少し開けて換気できる実用性の高いアイテム。本体はアクリル製で、カラーはダークサテン。フロントドアおよびリヤドア用の1台分セットで、フロントドア用にはNISMOエンブレム（塩化ビニル樹脂製）が付属する。メーカー希望小売価格は4万6200円（税込）。

フロアマット

フロアマットは、NISMOロゴプレートが配されたスポーティかつ高級感のある2マット仕様（フロント・リヤ）。固定用フック穴の位置・形状は純正品と同様で、プラットフォームに合わせたカッティングによりジャストフィットする設計となっている。消臭機能が追加されているほか、縁取りには長期使用でも反りが起きにくいオーバーロック仕上げが採用されている。カラーは黒・赤ステッチ、裏面はPET素材で国内保安基準適合品。価格は5万9400円（税込）。

サンシェード

サンシェードは車種専用設計で、フレーム部にワイヤーが内蔵されウィンドウシールドにジャストフィットする構造。駐車時の日差しを遮り、車室内の温度上昇を和らげる効果が期待できる。本体と同素材の収納袋はハンドルカバーとしても使用可能。カラーは黒でNISMOロゴプリント入り。出荷開始は7月24日で、価格は1万9800円（税込）。

サンシェード

3製品はいずれも日産・リーフ（ZE2）全車が適合対象だが、AUTECHブランドの車両は適合対象外となる。また、既に販売中の「ドアステップアクセントプレート」も同様に日産・リーフ（ZE2）全車に適合する。