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NISMOフェスティバル2026、富士スピードウェイで12月6日開催…第26回テーマは「NISSAN RACING DNA」

・日産自動車とNMCは12月6日、富士スピードウェイで「NISMO Festival at Fuji Speedway 2026」を開催する。

・今年で第26回を迎える同イベントは「NISSAN RACING DNA」をテーマに、歴代レーシングカーの展示・走行やトークショーなど多彩なコンテンツを予定している。

・チケット販売の詳細は2026年秋頃に公開予定。

「NISMO Festival at Fuji Speedway 2026」
  • 「NISMO Festival at Fuji Speedway 2026」

日産自動車と日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、12月6日（日）に富士スピードウェイで「NISMO Festival at Fuji Speedway 2026」を開催すると発表した。

NISMOフェスティバルは、日産／NISMOを応援するファンへの感謝を込めて開催するイベントで、今回で第26回を迎える。

今回のテーマは「NISSAN RACING DNA」。日産が長年のモータースポーツ活動の中で培ってきた挑戦の精神や技術、情熱を、レーシングカーやロードカー、電動化技術を通じて伝えることを目的としている。

レーシングイベントエリアでは、日産／NISMOを代表する歴代レーシングカーおよび最新マシンの展示と走行を実施。NISMOロードカーや最新の日産車に関するコンテンツも企画され、日産の技術と走りの魅力を体感できる機会を提供する。

そのほかの主なコンテンツとして、トークショー、サーキットサファリ、キッズ向けコンテンツ、出展各社のPR・物販ブースなどが予定されている。

開催時間は8:00～16:00（予定）。主催はNMC、後援は日産自動車。チケット販売の詳細は2026年秋頃に公開される予定だ。

《森脇稔》

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