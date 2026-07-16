ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

SUPER FORMULA夏祭り2026、花火・縁日・グリッドパーティーも…富士スピードウェイで7月17‐19日開催

『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』
  • 『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』
  • 『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』
  • 『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』
  • 『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』
  • 『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』
  • 『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』

日本レースプロモーション（JRP）は、7月17日（金）～19日（日）の3日間、富士スピードウェイで開催される「第3回瑶子女王杯 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦・第6戦・第7戦」の大会テーマとイベント内容を発表した。

【画像全6枚】

今大会のテーマは『SUPER FORMULA夏祭り2026』。会場のイベント広場には「夏祭り縁日」や「絶品グルメ」が登場するほか、モータースポーツとお祭りを組み合わせた限定ゲームも実施される。

『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』

レース面では、第3戦の代替開催を含めフリー走行2回、予選2回、決勝レース3回という走りごたえ十分の3日間となる。24台が一斉に加速するスタートシーンや第一コーナーでの接近戦、緊迫のタイヤ交換など見どころが多い。

■サーキット花火・グリッドパーティーなど夜も充実

『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』

7月18日（土）夜19時30分からは、レーシングコースのアドバンコーナー付近から打ち上げる「サーキット花火」を開催。夏の夜空をサーキットという特別なロケーションで楽しめる。

7月19日（日）の第7戦決勝レース後には、ホームストレート上でグルメとパフォーマンスを楽しむ「JEGT AFTER RACE GRID PARTY」を開催。今年はeモータースポーツとのコラボレーションによるエキシビジョンマッチが加わりパワーアップ。締めくくりにはDJ OYU（大湯都史樹選手）が登場する。

■推し活ブース・キッザニア体験も

「推し活ブース」では応援うちわ作りに加え、今年新たに「夏祭りお面作り」が登場。費用は各800円で、7月18日・19日に実施する。

『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』

子ども向けには「Out of KidZania in SUPER FORMULA」として、レースオフィシャルやグリッドアテンダーなどモータースポーツの仕事を体験できるイベントも実施。体験後は会場で使える給料を受け取り、買い物も楽しめる。

■チケット情報

U-25半額パスやファミリー特別優待券など前売りチケットを発売中。「JEGT AFTER RACE GRID PARTY」は先行発売3000円（会場発売4000円）で、いずれも1000円分の飲食チケットが付帯する。

大会は富士スピードウェイとFISCOクラブが主催し、国際自動車連盟（FIA）および日本自動車連盟（JAF）が公認。併催レースとして「2026 KYOJO CUP Rd.2」や「ポルシェ カレラカップ ジャパン 2026」なども行われる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スーパーフォーミュラ

富士スピードウェイ

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews