SUPER FORMULA夏祭り2026、花火・縁日・グリッドパーティーも…富士スピードウェイで7月17‐19日開催

日本レースプロモーション（JRP）は、7月17日（金）～19日（日）の3日間、富士スピードウェイで開催される「第3回瑶子女王杯 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第3戦・第6戦・第7戦」の大会テーマとイベント内容を発表した。

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今大会のテーマは『SUPER FORMULA夏祭り2026』。会場のイベント広場には「夏祭り縁日」や「絶品グルメ」が登場するほか、モータースポーツとお祭りを組み合わせた限定ゲームも実施される。

『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』

レース面では、第3戦の代替開催を含めフリー走行2回、予選2回、決勝レース3回という走りごたえ十分の3日間となる。24台が一斉に加速するスタートシーンや第一コーナーでの接近戦、緊迫のタイヤ交換など見どころが多い。

■サーキット花火・グリッドパーティーなど夜も充実

『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』

7月18日（土）夜19時30分からは、レーシングコースのアドバンコーナー付近から打ち上げる「サーキット花火」を開催。夏の夜空をサーキットという特別なロケーションで楽しめる。

7月19日（日）の第7戦決勝レース後には、ホームストレート上でグルメとパフォーマンスを楽しむ「JEGT AFTER RACE GRID PARTY」を開催。今年はeモータースポーツとのコラボレーションによるエキシビジョンマッチが加わりパワーアップ。締めくくりにはDJ OYU（大湯都史樹選手）が登場する。

■推し活ブース・キッザニア体験も

「推し活ブース」では応援うちわ作りに加え、今年新たに「夏祭りお面作り」が登場。費用は各800円で、7月18日・19日に実施する。

『 SUPER FORMULA 夏祭り2026 』

子ども向けには「Out of KidZania in SUPER FORMULA」として、レースオフィシャルやグリッドアテンダーなどモータースポーツの仕事を体験できるイベントも実施。体験後は会場で使える給料を受け取り、買い物も楽しめる。

■チケット情報

U-25半額パスやファミリー特別優待券など前売りチケットを発売中。「JEGT AFTER RACE GRID PARTY」は先行発売3000円（会場発売4000円）で、いずれも1000円分の飲食チケットが付帯する。

大会は富士スピードウェイとFISCOクラブが主催し、国際自動車連盟（FIA）および日本自動車連盟（JAF）が公認。併催レースとして「2026 KYOJO CUP Rd.2」や「ポルシェ カレラカップ ジャパン 2026」なども行われる。