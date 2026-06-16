スーパーフォーミュラ、学生向けキャリアイベント『おしごとセッション』を富士スピードウェイで開催…7月17日

スーパーフォーミュラを運営する日本レースプロモーション（JRP）は、7月17日に富士スピードウェイで、学生向けモータースポーツキャリアイベント『おしごとセッション』を入場無料で開催する。

本イベントは、JRPも参画する一般社団法人 日本自動車会議所 モータースポーツ委員会（MS委員会）との共催で実施される。なお、参加には事前の来場登録が必要だ。

JRPは、「走る実験場」とも呼ばれるモータースポーツを技術革新と社会課題の解決をつなぐ架け橋とすることを目指しており、その一環として2025年から学生向けキャリア支援イベント『就活セッション』を開催してきた。

今回は、MS委員会でのモータースポーツ業界への人材流入拡大に関する議論を踏まえ、イベント名を『おしごとセッション』へ変更。従来の企業ブースでの説明やステージ講演に代わり、業界で活躍する現役社会人と少人数の座談会形式で交流できる場を提供する。

座談会は「エンジニア」「メカニック」「バックオフィス」の3職種ごとに実施される。スーパーフォーミュラに関わる企業やチームで働く先輩社会人を囲み、仕事内容やキャリアパス、仕事のやりがいなどを直接聞くことができる交流型のプログラムだ。登壇者はスーパーフォーミュラ参戦チームやパートナー企業を中心に約20名を予定している。

より多くの学生が参加できるよう、当日はJR三島駅から富士スピードウェイまで無料シャトルバスを運行する。新幹線でアクセスしやすい三島駅を起点とすることで、首都圏・東海圏からの参加者が気軽に会場へ足を運べる環境を整える。シャトルバスの運行スケジュールは後日発表される予定だ。

対象は、モータースポーツ業界に興味を持つ高校生・高専生・専門学生・大学生・大学院生 約100名。なお、過去の就活セッションは2025年7月18日（第1回）と2025年10月10日（第2回）に開催されている。