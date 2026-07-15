スーパーフォーミュラ第3回技術セッション、SDVテーマに過去最多13社が富士スピードウェイに集結…7月17日開催

「全日本スーパーフォーミュラ選手権（SUPER FORMULA）」を運営する日本レースプロモーション（JRP）は、7月17日（金）に富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催する「第3回技術セッション」の詳しい内容を発表した。

今回は昨年の第2回に続き、一般社団法人日本自動車会議所の後援のもと、「SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）」をテーマに開催される。自動車メーカー、部品サプライヤー、IT企業、大学・研究機関など各分野から、過去最多となる13の企業・団体が出展する。

基調講演では、ホンダが二輪×コネクティッド技術について、GAZOO Racingがモータースポーツを起点としたGRのソフトウェア開発について、それぞれ第一線のエンジニアが登壇する。

また、日本自動車レース工業会（JMIA）は「国産フォーミュラの現在地」と題した基調講演を行うとともに、先日公開されたばかりの日本発の次世代フォーミュラカープロトタイプ『JNFP-1』を展示する。これはJMIAが推進する「NEXT-FORMULA-PROJECT」の成果物だ。

技術展示エリアでは、精密加工・計測技術、クラウド、エネルギー、タイヤ、ITシステムなど多彩な分野の技術が一堂に集まる。モータースポーツを起点とした産業間の共創の場を目指すとしており、出展企業・団体とのビジネスマッチングの機会としても活用できる。

出展企業・団体（英語表記でアルファベット順）は、産業技術総合研究所、コズミック、ENEOS、日本自動車レース工業会（JMIA）、日本クリンゲルンベルグ、M-TEC（無限）、RPV、タマチ工業、東京大学、トーテックアメニティ、トヨタ自動車／GAZOO Racing、エクストリームD、横浜ゴム。

来場申し込みはイベント公式サイトで受け付け中。社会人、研究職、商品開発職など100名程度が参加できる。