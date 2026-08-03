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スーパーフォーミュラ第8戦東北大会、5年ぶりに予選Q3復活…8月8‐9日スポーツランドSUGOで開催

「BOAT RACE 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第8戦 東北大会」
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「全日本スーパーフォーミュラ選手権（SUPER FORMULA）」を運営する日本レースプロモーション（JRP）は、8月8‐9日にスポーツランドSUGOで開催される「BOAT RACE 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第8戦 東北大会」の大会概要とチケット情報を発表した。

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今大会では、水上のモータースポーツ「BOAT RACE」がSUPER FORMULA史上初めて大会冠スポンサーに就任した。水上と陸上のモータースポーツのコラボレーションとして、大会限定のコラボグッズ販売やBOAT RACEゆかりのゲスト来場、サーキット内へのスペシャルコラボフォトスポット設置など、さまざまな企画が予定されている。

競技面での最大の見どころは、5年ぶりに復活した予選Q3だ。予選1回目（Q1）と2回目（Q2）を突破した上位5台によるタイムアタック合戦が繰り広げられる。

チケットについては、前売り観戦券・前売り駐車券・ピットウォーク券などを販売中で、販売期間と販売数に限りがある。入場料は中学生以下が前売り・当日ともに無料。当日に限り、高校・専門学校・短大・大学の学生証を提示すると入場券が50%オフとなる。

また、芸能界きってのモータースポーツ好きとして知られる富田鈴花さんが、決勝レース前のスタートセレモニーで国歌独唱を行うことも決定した。富田さんは日向坂46卒業後、芸能事務所トラスターに移籍し、ミュージカル「ジプシー」でジューン役を務めるなど女優としても活動している。当日はイベント広場でのトークステージやABEMA中継の現地リポーターにも出演する予定だ。

《森脇稔》

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