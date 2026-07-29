中国BYDが軽EV『ラッコ』投入、東福寺・日本法人社長「日本の新しい軽の定番に」［新聞ウォッチ］

「万を期して」とは、文字通り「万事が整い、期待通りの機会が訪れた」という意味だが、きのう（7月28日）、東京・港区の「東京ポートシティ竹芝」で電気自動車（EV）最大手の中国・比亜迪（BYD）が開いた日本専用モデルの軽EV『ラッコ』の報道発表会では、そんな印象を受けたメディア関係者も少なくないようだ。

【画像】7月28日に正式発売となったBYD RACCO（ラッコ）

発表会でBYD日本法人の東福寺厚樹社長は「多くの人に求めやすい価格で、今までにない楽しさをお届けし、日本の新しい軽の定番にする」と強調。まずは、軽ユーザーが最も注目する車両価格は214万5000円からで、国のEV補助金を含むと200万円を切る。ラッコへの補助金額が15万円に対し、日産自動車の『サクラ』やホンダの『N-ONE e:』は4倍近い58万円と、日本車メーカーが優位だが、至れり尽くせりの装備の充実で「日本勢の牙城の切り崩しを狙う」とみられる。

BYD ラッコの価格を発表するBYD Auto Japan社長の東福寺厚樹氏

きょうの各紙にも、読売が「BYD軽EV投入、『牙城』切り崩し狙う」とのタイトルで経済面のトップ記事で報じたほか、朝日は「実質199万円台」として「日本メーカーが独占してきた軽の市場にEVで参入する」。毎日は「海外メーカーによる国内軽EV市場への参入は初めて。日本で需要が高い軽自動車市場への参入で、EV普及率の低い日本市場での起爆剤にしたい考えだ」と取り上げている。

さらに、産経も「日本独自の規格が定められ、閉鎖的だった軽市場の競争環境が『脱ガラパコス』へ向かう。すでに海外で日本メーカーの脅威となっている中国の低コスト・短期開発の車づくりが、軽でもシェア変動を起こすのかが注目される」と指摘。東京は「停滞の日本市場風穴あくか」をメインタイトルに「世界全体の流れに逆行してEV販売が低迷する日本で、身近な足となっている軽自動車を通じブランドの認知拡大を図る狙いだ」とも。

そして日経も「中国勢は欧州ではすでに地元勢や日本勢のシェアを奪い始めた。日本勢にとっては軽自動車という長年守ってきた『聖域』へのBYD進出は新たな試練の始まりとなる」と伝えている。

BYD RACCO（ラッコ）

2026年7月29日付

●熊本震度7、イオンモール爆発、4人救助安否不明10人（読売・1面）

● BYD軽EV投入、日本専用車「ラッコ」「牙城」切り崩し狙う （読売・7面）

●熊本・震度7、貨車横転・高速寸断停電も（朝日・3面）

●誰と旅に出る?ANAが新ポケモンジェット、赤・緑・青順次就航 （朝日・7面）

●熊本震度7、インフラ直撃、ホンダ・トヨタは工場停止、日本製紙、煙突一部折れる （日経・13面）

●メルセデス、今期減収に、米中不振ポルシェ、5000人追加削減 （日経・13面）