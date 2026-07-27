アストンマーティン『DB5』トリビュート腕時計、ブライトリングとのコラボで3種の限定モデル発売

ブライトリングとアストンマーティンは、両ブランドのパートナーシップを記念した腕時計「トップタイム B01 クロノグラフ 41 トリビュート トゥ Aston Martin DB5」を発表した。3種類のリミテッドエディションで展開される。

【画像】「トップタイムB01 クロノグラフ 41 トリビュート トゥ Aston Martin DB5」

■ 60年以上前の伝説的な出会いを現代に再現

1963年に発表されたアストンマーティン『DB5』は、英国のデザインと文化を象徴する存在として知られる。1965年公開の映画『007／サンダーボール作戦』では、ショーン・コネリー演じるジェームズ・ボンドがDB5とともにブライトリングのトップタイム ref. 2002を着用し、2つのアイコンが歴史的な瞬間を共有した。

「トップタイムB01 クロノグラフ 41 トリビュート トゥ Aston Martin DB5」

今回の新モデルは、その瞬間を素材とフォルムで新たに解釈したものだ。DB5のインテリアを想起させる木製インレイのディテール、手作業で色付けされたグラデーションレザーストラップ、洗練された文字盤の仕上げが採用されている。

■ 両ブランドのデザイン哲学を融合

ケースはクッション型で、溝が刻まれたコーナーとマッシュルーム型プッシャーが1960年代のクロノグラフのシルエットを再現する。「スクワークル」と呼ばれる四角と円を融合した独特な形状のサブダイヤルは、クラシックカーのダッシュボード計器類をイメージしたものだ。

木製のインナーリングはDB5のステアリングホイールから着想を得ており、手染めのグラデーションレザーストラップは高級自動車の内装に使われる上質なレザーの質感を表現している。

■ 3種の限定エディション

「トップタイムB01 クロノグラフ 41 トリビュート トゥ Aston Martin DB5」

このコレクションは3モデルで構成される。

・シルバー文字盤のステンレススチールモデル（限定1022本）：オリジナルのトップタイム ref. 2002の精神を最も色濃く受け継いだモデル。

・ブラックラッカー文字盤のスチール＆プラチナモデル（限定315本）：プラチナ製ベゼルが高光沢のブラック文字盤に重厚感をもたらす。

・オニキス文字盤の18Kレッドゴールドモデル（限定250本）：ブライトリングとして初めて天然オニキスを文字盤に採用し、シリアルナンバーが刻まれる。

■ 高性能なムーブメントを搭載

心臓部にはCOSC認定のブライトリング マニュファクチュール キャリバー 01を搭載する。コラムホイール構造と垂直クラッチによりなめらかな動作を実現し、70時間のパワーリザーブを備える。サファイアクリスタル製のシースルーケースバックからはムーブメントを鑑賞でき、アストンマーティンのロゴが刻まれた専用ローターを採用している。