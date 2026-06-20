クラウンクロスオーバーを極上オーディオカー化！ フォーカルUtopia Be ULTIMAを鳴らす本気のインストール［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション クァンタム　前編

トヨタ『クラウン』クロスオーバーを次期オーディオカーに選んだ揚妻さん。フォーカルUtopia Be ULTIMAの魅力を引き出すため、サウンドステーション クァンタムで入念なインストールを施した。

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◆クラウンクロスオーバーを選んだ理由は走りと音に効く素性の良さ

オーディオ的にメリットが多いこともあってベースにクラウンクロスオーバーを選んだオーナー、極上のサウンドを完成させた。

トランクルームのある3ボックス構造であることもクラウンクロスオーバーを選んだ理由のひとつ。

トランクルームのフロアのカバーを開けると中にはブラックスのパワーアンプであるMX4-PROが2台インストールされている。

ベテランユーザーの揚妻さんは、これまでも数々の車両をベースにオーディオカーを作ってきた経験豊富なオーナーだ。そんな揚妻さんが今回選んだベースカーは「クラウンクロスオーバーRSアドバンスド」。選択の理由のひとつはデュアルブーストハイブリッドを搭載したハイパワーだ。走りの良さを楽しむにはぴったりの車種だと判断し、新しいカーオーディオのベース車に選んだ。

もう一つの理由はオーディオカーとしての素性の良さだ。さまざまな情報を集めた上で、クラウンのドアは音抜けの良さを引き出せる構造であり、伸びやかなサウンドを作るには絶好だと判断した。さらにトランクルームを持つ3ボックス構造であることも、静粛性の面では有利だと見極めたポイントだ。ベテランらしく音作りを想定した上でベースカーを選び、最良の環境でカーオーディオを楽しむ下地を作り上げた。

そんな揚妻さんのクラウンクロスオーバーでまず注目したいのはトランクルームだ。ゴルフクラブを積み込むため、ラゲッジはフラットで積載性を確保した作りとしている。しかしフロアには大型アンプであるBRAX Matrix MX4 PROを2台並べてインストールする充実のシステムを構築。トランクルーム前方のフロアをキックアップさせ、サブウーファーをインストールする構造も独特だ。十分な積載性を備えたトランクスペースとハイエンドなカーオーディオシステムを両立させている。

◆高音質を支えるBRAX Matrix MX4 PROをトランクフロアに美しくインストール

フロント3ウェイ＋サブウーファーをブラックスMX4-PRO×2台でドライブするハイエンドなシステムを作り上げた。

フラットなトランクフロアを作るためにカバーが施されている。排熱処理も加えてパワーアンプの安定ドライブに寄与する。

ゴルフクラブを2セット程度積み込むのがニーズとなったオーナー。十分なフラットスペースを確保することに成功した。

トランクルーム後部のフロアには、先にも紹介した通りBRAXのパワーアンプであるMatrix MX4 PROを2台インストールする。フロアにフラットにレイアウトすることで、カバーを装着すると純正と同様のフラットフロアを作ることができる。カバーの裏面には排熱のための処理が施され、パワーアンプを安定してドライブできる環境を整えているのもベテランユーザーらしいこだわりだ。

パワーアンプの取り付け面は、フロア面から一段落とし込んだスペースに美しくユニットをビルトインする構造。ユニットの周辺はグレーの人工スエードでフィニッシュし、ブラックのフェイスパネルを持つMatrix MX4 PROをより一層引き立てている。

システム的にはBRAX DSPとMatrix MX4 PROという鉄壁のコンビネーションを用いることで、デジタル伝送を可能にしたハイエンドな構成としている。ロスを徹底的に排除し、クリアで密度の高いサウンドを狙った。

◆リアトレーとトランクを貫通させ、車室内へ質の高い低音を届ける

トランク前方には盛り上がったスペースが見える。ここもフロアと同じパンチカーペットで処理され一体化している。

トランク奥のカバーを開けると中からは2発のサブウーファーをインストールしたエンクロージャーが現れる。

サブウーファーにはUtopia Be ULTIMAの200mmユニットである8W Ultimaを用いてステレオ再生する。

リアトレー部分にある純正サブウーファーのグリル部分を利用して、トランクルームとつなげて低音を車室内に導入する。

パワーアンプをインストールしたフロアの前を見ると、キックアップしたフロアが見える。ここのカバーを外すと、中にはUtopia Be ULTIMAのサブウーファーユニットを2発インストールしたエンクロージャーが設置されている。2発のサブウーファーはステレオで駆動し、低音の表現力を高めているのもこだわりだ。

さらにリアトレー部分に設置されている純正サブウーファーを撤去した上で、トランクルームとの通路を確保。トランクフロアに設置したサブウーファーのサウンドを車室内にスマートに導入している。トランクと車室内をひとつの空間にすることで、低音の質感を高めるサウンドに仕上げたのもオーナーの狙い通りだ。

フォーカルの超ハイエンドスピーカーであるUtopia Be ULTIMAのサウンドをとことん引き出すため、サウンドセッティングとインストールを徹底した揚妻さんのクラウンクロスオーバー。ベース車両の厳選から始まり、上質なインストールを施すことで満足度の高いサウンドが完成した。次回の後編では、印象的なドアの作り込みなどクオリティの高いフロントステージを紹介していく。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。